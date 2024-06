Australien sigter mod personlige data fra 1,2 millioner kryptohandlere

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Det australske skattekontor (ATO) har bedt kryptobørser i landet om at udlevere personlige data og transaktionsdetaljer fra 1,2 millioner handlende.

ATOs strenge krav kommer midt i en øget interesse for krypto i hele Australien, rapporterede Reuters den 7. maj.

ATO beder børser om at udlevere kontooplysninger

Skattekontorets krav om detaljer om målrettede kryptokonti relaterer sig til et undertrykkelse af potentiel skatteunddragelse fra kryptovalutabrugere. ATO udsendte en meddelelse herom i sidste måned og bemærkede, at samarbejde med børser vil hjælpe med at identificere potentielle skatteunddragere.

Dette vil inkludere dem, der ikke har rapporteret om deres kryptoaktivtransaktioner, herunder når de sælger for kontanter og bruger provenuet til varer og tjenester.

Overholdelse vil se, at børser giver information såsom en forhandlers navne, kontaktadresser og fødselsdato. Skattevagten vil også kræve, at børser udleverer fuldstændige transaktionslogfiler for de målrettede konti.

Mens kryptoadoptionen i Australien forbliver på en opadgående bane, er den regulatoriske undertrykkelse af børser og andre markedsaktører steget, siden FTX’s implosion rystede det bredere marked.

Skattekontoret har i de seneste måneder ført retslige skridt mod ikke-licenserede kryptovirksomheder. Regulatorer har også skitseret nye licensregler for kryptoudvekslinger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.