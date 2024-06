KangaMoon prisprognose efter Pomplianos positive bemærkninger om Bitcoin

Frasalget af Bitcoin efter halveringen var ikke uventet, siger Anthony Pompliano. Han er grundlæggeren af Pomp Investments.

Dette sagde Pompliano i et CNBC-interview

BTC har nu sin 200-dages MA på et rekordhøjt niveau på trods af den seneste tids volatilitet, hvilket tyder på, at verdens største kryptovaluta “fortsat har en opadgående tendens på lang sigt”, tilføjede han i et interview med CNBC i dag.

Pompliano bemærkede, at GBTC – verdens største Bitcoin-fond – for nylig oplevede $63 millioner i indstrømning efter 78 dage i træk med udstrømning, hvilket også tegner et ret rosenrødt billede af, hvad man kan forvente sig af Bitcoin fremover.

Interessant nok kan hans optimistiske bemærkninger love godt for andre kryptoaktiver, herunder de nyligt lancerede som KangaMoon, da Bitcoin har en tendens til at sætte retningen for kryptomarkedet som helhed.

Så lad os tage et nærmere kig for at finde ud af mere om KangaMoon.

KangaMoon er i øjeblikket i forsalgsfasen

KangaMoon kunne være en spændende investering for dem, der har begrænset kapital.

Dette skyldes, at dens egen mønt kaldet $KANG kun er prissat til $0,0196 i skrivende stund. I modsætning til Bitcoin giver den dig derfor mulighed for at spille på den forventede styrke på kryptomarkedet for småpenge.

Og hvis du vælger at investere i KangaMoon i dag, får du også en bonus på 10 % på din investering.

Bemærk, at $KANG er i forsalg i øjeblikket. Den optur, der typisk opstår, når en mønt går live på en kryptobørs, vil derfor være en fordel for dig, hvis du opbygger en position i den, før forsalget slutter. Klik her for at finde ud af mere om KangaMoon nu.

$KANG kan bruges på andre måder

Det er værd at nævne her, at det så at sige er mere eventyrligt at eje den originale KangaMoon-mønt end at eje en Bitcoin.

Dette skyldes, at afkastet ikke er begrænset til prisstigninger med $KANG. Faktisk kan du bruge tokenet til at tjene penge på andre måder – herunder ved at deltage i konkurrencer eller satse på begivenheder, der finder sted på platformen.

Og så er der selvfølgelig ting i spillet, som du kan tjene på, så længe du har en position i KangaMoon.

$KANG har rejst knap $6,3 millioner under sit forsalg indtil videre. Så du kan være sikker på, at du ikke investerer i et kryptotoken, der stort set ikke har nogen efterspørgsel. Du kan læse mere om KangaMoon og den originale $KANG-mønt på hjemmesiden via dette link.

Hvorfor er eksperter optimistiske overfor kryptomarkedet?

Eksperterne er positive overfor Bitcoin og – i forlængelse heraf – kryptoaktiver generelt i 2024, da der er mere end én katalysator, der kunne hjælpe dette marked i år.

For det første har SEC godkendt de børshandlede fonde. Så vi ved, at efterspørgselssiden af kryptobranchen vil forblive stærk fremover. For det andet leverer udbudssiden også styrke efter den seneste halveringsbegivenhed.

Og endelig er der den amerikanske centralbank, der muligvis har valgt at lade renterne være uændrede (læs mere) under sit seneste møde, men som på trods af dette holdt håbet om rentenedsættelser i live for 2024.

Kryptovalutaerne, herunder $KANG, kunne tiltrække yderligere interesse, når centralbanken vælger at implementere yderligere lempelser i sin valutapolitik. Er du interesseret i at investere i KangaMoon i dag? Klik her for at se hvordan.