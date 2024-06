Nigeria forbyder person-til-person handel med kryptovaluta for at beskytte nairaen

I et betydeligt reguleringsskift har Nigeria annonceret planer om at forbyde person-til-person (P2P) handel med kryptovaluta i den nigerianske naira, med det formål at beskytte sin lokale valuta mod yderligere depreciering og markedsmanipulation.

Nye regler i horisonten for kryptosektoren

Emomotimi Agama, generaldirektøren for Nigerias Securities and Exchange Commission (SEC), afslørede under et møde med fintech-professionelle, at nye regler rettet mod kryptobørser, depotforvaltere af digitale aktiver og andre sektorer af kryptovalutaindustrien ville blive introduceret inden længe.

Disse tiltag er en del af en bredere indsats for at fjerne nairaen fra P2P-kryptovalutabørser og forventes at blive udrullet “i de kommende dage.”

Indvirkning på lokale og globale kryptooperationer

De kommende lovgivningsmæssige ændringer kommer midt i voksende bekymring over virkningen af cryptocurrency på nairas valutakurs.

SEC’s skridt følger en række handlinger mod store aktører på kryptovalutamarkedet, herunder et lokalt forbud mod den globale børs Binance og anholdelsen af dets ledere, Tigran Gambaryan og Nadeem Anjarwalla, tidligere i februar 2024.

Gambaryan er i øjeblikket tilbageholdt på Kuje-kriminalcentret i Abuja og er anklaget for skatteunddragelse, valutaspekulation og hvidvaskning af penge, og retssagen mod ham skal begynde i denne måned.

Bredere konsekvenser for Nigerias økonomi

Beslutningen om at stramme kontrollen over kryptovalutatransaktioner afspejler den nigerianske regerings hensigt om at stabilisere nairaen, som har lidt under betydelig volatilitet midt i en udbredt anvendelse af digitale valutaer i landet.

Ved at begrænse brugen af nairaen i P2P-udvekslinger sigter myndighederne på at dæmme op for spekulative aktiviteter, som de mener bidrager til valutamanipulation og økonomisk ustabilitet.

Dette politikskift understreger udfordringerne og kompleksiteten ved at integrere nye digitale finansielle teknologier med traditionelle økonomiske modeller og lovgivningsmæssige rammer.

Mens Nigeria navigerer i disse ændringer, vil det globale cryptocurrency-fællesskab og lokale fintech-fagfolk nøje overvåge virkningen af disse nye regler på markedsdynamikken og den bredere økonomi.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.