Bitbots hurtige stigning: $3M forsalg drevet af AI-fremskridt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I det der ligner en øjeblikkelig succes, så ramte Bitbot forsalget, der er en førende AI -drevet Telegram-handelsbot over $3 millioner.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette er på grund af Bitbots seneste meddelelse om et par spændende produktforbedringer. Den nuværende Bitbot Gem Scanner bruger avanceret AI-teknologi i forbindelse med sin blockchain- analyse.

Bitbots forsalgsforløb og token-lancering

Copy link to section

Projektet skrider hurtigt frem og er allerede nået til fase 13 ud af 15 i forsalgsfasen, som forventes at slutte i dette kvartal.

Forsalget løber indtil udgangen af dette kvartal og vil bane vejen for børsnoteringen af BITBOT-tokenet. Prisen på Bitbot-tokenet stiger i hver fase, som Bitbot bevæger sig fremad i forsalgsfasen, hvilket gør tidlig investering til et lukrativt forslag for investorerne.

Disse værktøjer fra Bitbot, som er AI-baserede, kan give forbedret indsigt i køb og salg, hvilket fører til kortsigtede prisudsving.

Bitbots forbedrede sikkerhed og avancerede handelsfunktioner

Copy link to section

Bitbots værditilbuddet er bygget på sikkerhed gennem et partnerskab med Knightsafe, der er førende inden for digital cybersikkerhed.

Selvforvaltede wallets vil blive implementeret under ledelse af Knightsafe, da dette vil garantere bedre beskyttelse af brugernes aktiver. Desuden har Bitbot et udvalg af sofistikerede handelsmuligheder, der kan forbedre brugernes oplevelse.

Desuden tilbyder Bitbot funktioner til kopihandel og snipe-handel, såvel som anti-MEV- og anti-rug pull-løsninger for at forbedre platformens sikkerhed.

Bitbots innovative styrke

Copy link to section

Bitbot er en innovativ Telegram-handelsbot, der har som mål at demokratisere adgangen til smarte investeringsværktøjer. Den tillader direkte handel inden for Telegram-platformen og bevarer fuld kontrol over deres aktiver gennem en intuitivt designet sikker grænseflade.

På den måde kan flere mennesker blive trukket ind i kryptofinansiering, da de økonomiske uligheder forsvinder, når nye deltagere kommer ind på kryptomarkedet.

Der er sket en eksponentiel vækst i Bitbot-fællesskabet med i alt 140.000 medlemmer, herunder en solid tilstedeværelse på både X (110.000 følgere) og Telegram (næsten 30.000 medlemmer).

Efterhånden som årets produktlancering nærmer sig, så er Bitbot-teamet strategisk positioneret til at gøre en betydelig del af dette fællesskab til aktive brugere.

Opbygning af tillid og gennemsigtighed

Copy link to section

Bitbots forsøg på rebranding har i høj grad bidraget til forsalgets succes. Det nye design af hjemmesiden har et opdateret udseende og viser tydeligt projektets avancerede AI-funktioner.

Dette skridt i retning af at investere i AI er blevet udråbt som en af de vigtigste drivkræfter bag en stigning i efterspørgslen på forhåndssalg.

Bitbot kunne være en game changer i kryptovaluta-miljøet. Gennem sin selvforvaltede Telegram-handelsplatform, som er den første nogensinde, så sikrer Bitbot, at midlerne kun flyttes efter en vellykket handelsudførelse.

Privatinvestorer styrkes af disse sikkerhedsforanstaltninger kombineret med handelsværktøjer med kunstig intelligens, der konkurrerer effektivt mod institutionelle investorer.

Hvordan er Bitbot i sammenligning med de andre kryptovalutaer?

Copy link to section

Shiba og de andre memecoins har en markedsværdi på $15 milliarder og enorme forsyninger. Selvom der vil være en indledende token-forsyning på 800 millioner, så har Bitbot mange fordele blandt Telegram Trading Bots på grund af dets udbredte anvendelighed.

Blandt konkurrenter som Unibot og Banana Gun, der opnåede betydelige markedsandele på trods af sikkerhedsproblemer, så skiller Bitbot sig ud med strategiske fordele, som kan føre til betydelig vækst.

Selvom Bitbots forsalg lå i den højeste procentgruppe, så dominerer memecoins stadig markedet og giver de tidlige investorer enorme muligheder for et betydeligt afkast.