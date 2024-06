Grayscales GBTC-udstrømning fortsætter efter to dages indstrømning

Efter at have oplevet to dages indstrømning, stod amerikanske Bitcoin ETF’er over for nettoudstrømme den 7. maj, i alt $15,7 millioner. Grayscale Bitcoin ETF blev mest påvirket, hvor GBTC så $28,6 milliarder i udstrømning.

Ved afslutningen af handelen den 7. maj rapporterede GBTC kumulative udstrømme på nær 17,5 milliarder dollars.

Fonden oplevede sin anden dag i træk med nettoindstrømning den 6. maj, hvor 4 millioner dollars strømmede ind. Dette skete kort efter, at den afsluttede sin 78-dages række af nettoudstrømninger i fredags og tilføjede 63 millioner dollars.

Gråtoner er fortsat efterspurgt

På trods af betydelige udstrømninger er Grayscales GBTC fortsat en nøglespiller blandt institutionelle investorer. Høje administrationsgebyrer har ikke afskrækket betydelige beholdninger, som det fremgår af Susquehanna International, der opretholder over 1 milliard dollars i Bitcoin inden for GBTC i henhold til første kvartals ansøgninger i 2024.

I mellemtiden steg aktiekursen på GBTC (NYSEARCA: GBTC) med 10 % i løbet af den seneste uge på grund af fornyet tilgang. Det stod dog over for et lille fald i tirsdags og lukkede på $56,11.

Prisfaldet fulgte efter Grayscales tilbagetrækning af sin ansøgning om en Ethereum ETF samme dag.

Siden overgangen til en spot bitcoin-trust i januar har GBTC oplevet en nettoudstrømning på 17 milliarder dollars. På tidspunktet for offentliggørelsen administrerer trusten cirka 292.217 BTC til en værdi af 18,4 milliarder USD, en reduktion fra 619.220 BTC pr. 11. januar.

Amerikanske spot-ETF’er ser fortsat tilgang

Den 6. maj oplevede USA-baserede spot bitcoin ETF’er en nettoindstrømning på 217,06 millioner dollars.

Førende tilstrømningen var Fidelitys FBTC med $99 millioner, efterfulgt af Ark Invests Bitcoin-fond med $76 millioner. BlackRocks IBIT-fond registrerede også en betydelig indstrømning på 22 millioner dollars samme dag, og genvandt sig fra nul til negative strømme observeret den foregående uge.

Invesco og Galaxy Digitals BTCO rapporterede bemærkelsesværdige daglige nettotilgange på $11 millioner. Derudover registrerede ETF’er fra Bitwise, VanEck og Franklin Templeton hver omkring $2 millioner i daglige nettotilstrømninger, hvilket afspejler et bredt spektrum af investoraktivitet i sektoren.

