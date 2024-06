Indonesien danner en dedikeret komité for at styrke kryptoreguleringen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Indonesien har taget et væsentligt skridt i retning af at stramme sit tilsyn med kryptovalutaindustrien med oprettelsen af Crypto Asset Committee.

Dette skridt fra Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) har til formål at forbedre overvågningen og reguleringen af kryptovalutaer, nu officielt anerkendt som råvarer i landet.

Dannelse af kryptoaktivudvalget

Meddelt under BLK 2024-åbningsarrangementet i Jakarta den 2. maj, er dannelsen af Crypto Asset Committee en del af Indonesiens bestræbelser på at integrere kryptovalutaer i dets juridiske og regulatoriske rammer.

Bappebti, som fører tilsyn med råvarehandel, har udvidet sin jurisdiktion til at omfatte kryptoaktiver efter regler vedtaget i januar.

Udvalgets rolle og ansvar

Kasan, lederen af Bappebti, understregede udvalgets centrale rolle i at sikre en gnidningsløs drift af kryptovalutaindustrien inden for lovens grænser.

“Denne komité vil være en drivkraft, der sikrer, at kryptoaktivindustrien fortsætter med at fungere problemfrit og forbliver inden for de gældende juridiske rammer.”

Alsidig repræsentation og autoritet

Udvalget kan prale af en mangfoldig sammensætning, herunder repræsentanter fra Bappebti, forskellige ministerier, kryptovalutabørser, clearinginstitutioner, foreninger, den akademiske verden og relevante branchefolk.

Det har til opgave at analysere industrirapporter, administrere en central database over kryptoaktiver, vurdere risici forbundet med disse aktiver og besidde bemyndigelse til at foreslå ændringer til aktivlisten.

