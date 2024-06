Sophon hæver $60 mio. i nodesalg på zkSync Hyperchain

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Sophon, en underholdningsfokuseret zkSync Hyperchain, har rejst 60 millioner dollars gennem sit node-salg.

Salget begyndte for mindre end en uge siden, hvilket viser hurtig investorinteresse i det spirende blockchain- projekt.

Finansieringsrunde slår målet

Nodesalget, som introducerede 200.000 noder struktureret i flere niveauer, overgik sit økonomiske mål ved at akkumulere over $60 millioner i WETH.

Dette følger en finansieringsrunde på $10 millioner, der inkluderede store støttespillere som Paper Ventures og Maven 11, med bidrag fra Spartan, SevenX og OKX Ventures.

I øjeblikket er der solgt 121.000 noder, hvilket indikerer en stærk markedsefterspørgsel.

Hvad anderledes ved Sophon?

Sophon udnytter Hyperchain modulære blockchain-arkitektur, som er banebrydende af Matter Labs. Det planlægger at lancere som et Layer 2-oprulningsvalidium i 3. kvartal 2024 ved at bruge den avancerede zkSync-kodebase.

I modsætning til traditionelle netværk, der kræver adskillige aktive validatorer, involverer Sophons struktur en central sequencer til at strømline driften, mens nodelicensindehavere kan uddelegere deres licenser for at tjene en del af netværksgebyrer.

Med ERC-721 node-licenser kan indehavere optjene Sophon-tokens – 20 % af den samlede forsyning vil blive fordelt over de første 36 måneder efter lanceringen.

Disse licenser muliggør deltagelse i netværksvalidering og styringsaktiviteter som indeksering eller kørsel af en let node.

Sophons airdrop-kampagne

Sophon indleder også en unik airdrop-kampagne, der starter med at satse aktiver såsom $BEAM og $ZENT, for at promovere distributionen af $SOPH-tokener. Yderligere detaljer om kampagnen og yderligere indsatsaktiver vil blive afsløret i de kommende uger.

