USD/JPY-prognose: Hedgefonde shorter stadig den japanske yen

Den japanske yens implosion genoptog i denne uge, da bekymringer om landets økonomi og interventioner fortsatte. USD/JPY -kursen er steget i tre dage i træk og bevæger sig til det højeste på 155,17, højere end sidste uges laveste på 151,92.

Den japanske yen er stadig i fare

Den japanske yen er kollapset hårdt i over et årti, da Bank of Japan omfavnede lave renter og politikker for kvantitative lempelser (QE).

USD/JPY-parret bundede på 75,45 i 2011 og steg derefter til et højdepunkt i flere årtier på 160 i denne måned. I samme periode steg det amerikanske dollarindeks fra $72 til over $105.

I modsætning til andre centralbanker har BoJ undgået at hæve renten i et forsøg på at sætte gang i inflationen i landet. Det leverede kun en lille rentestigning på 0,10 % tidligere i år.

Japan står over for unikke udfordringer. Det er det mest forgældede land i G7 med en gæld i forhold til BNP på over 261 %.

Det meste af denne gæld, eller omkring 53 %, ejes af BoJ. BoJ yder denne gæld ved blot at udskrive kontanter. Resten af gælden ejes af forsikringsselskaber, banker, udlændinge og pensionskasser.

Som et resultat heraf har BoJ undgået at hæve renten på grund af indvirkningen på landets gældsbetjeningsregime. Som vi har set i USA, fører højere renter til flere omkostninger til gældsbetjening. Den amerikanske regering forventes at betale over 1 billion dollar i renter i år.

I Japan har BoJ antydet, at den vil være forsigtig, når det kommer til at gennemføre renteforhøjelser, hvilket forklarer, hvorfor yenen er dykket.

Den seneste stigning i valutaen skete, da BoJ indsatte milliarder af dollars på markedet. I de fleste tilfælde er disse foranstaltninger normalt midlertidige, som vi så i 2022. På det tidspunkt brugte banken milliarder på at støtte valutaen, men dens nedadgående tendens genoptog, da disse foranstaltninger sluttede.

Et sandsynligt håb for yenen er, at Federal Reserve kan begynde at sænke renten senere i år. Desuden har de seneste økonomiske tal været svage. Forbrugertilliden og fremstillingsproduktionen faldt, mens arbejdsløsheden steg til 3,9 %.

I mellemtiden er hedgefonde og andre spekulanter ekstremt bearish på JPY. Data fra CFTC viser, at deres positionering har været i det negative område siden december 2021. Den seneste CoT-rapport placerede tallet på minus 168,4k, tæt på et lavpunkt i flere årtier på 180k.

CoT-rapport om JPY

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til JPY-kursen toppede ved 160,26 den 29. april og derefter faldt til 151,88. Denne prishandling skete, da den japanske regering greb ind i markedet.

Som jeg skrev dengang, har virkningen af valutainterventioner en tendens til at være kortvarig, hvilket forklarer, hvorfor den er vendt tilbage. Parret lavede et brud og testede mønsteret igen, da 151,88 var det højeste sving i november 2023.

Det er forblevet over alle glidende gennemsnit, hvilket er et tegn på, at tyre stadig har kontrol. Derfor formoder jeg, at parret vil fortsætte med at stige, da købere målretter det centrale modstandspunkt på 160 i de næste par måneder.

Dette synspunkt kan blive afsporet af Federal Reserves handlinger, som forventes at begynde at sænke renten senere i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.