Dette er de bedst betalte administrerende direktører i USA, og du ville ikke gætte, hvem der er nummer 1

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I 2023 oplevede de øverste lag af amerikanske virksomheder rekordhøje kompensationstal, med Broadcom CEO Hock Tan øverst på hitlisterne. Hans lønpakke for 2023 blev vurderet til hele 161,8 millioner dollars, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere år.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne stigning i direktørlønninger fremhæver de stadig mere lukrative belønninger i toppen af store virksomheder, som rapporteret af Equilar, som sporer direktørkompensationsdata.

Aktiepræmier giver høj kompensation

Copy link to section

Selvom disse tal er iøjnefaldende, er det vigtigt at bemærke, at en stor del af kompensationen til disse topchefer kommer i form af aktietildelinger, som ofte er betinget af at nå præstationsmilepæle.

Dette afspejler en tendens i, hvordan virksomheder sigter mod at afstemme deres toplederes interesser med aktionærernes.

Median CEO lønpakke steg 11,4% fra sidste år

Copy link to section

Midtvejs i dette års proxy-sæson viser data, at mediankompensationspakken for administrerende direktører i virksomheder med en omsætning på over 1 milliard USD er steget til 23,7 millioner USD – en stigning på 11,4 % fra året før.

Denne opadgående tendens i CEO-lønpakker er mere udtalt end sidste års stigning på 7,7 % på samme tidspunkt.

Højprofilerede administrerende direktører og deres indtjening

Copy link to section

Ikke alle højtlønnede administrerende direktører er helt øverst på indtjeningslisten, med kendte figurer som Apples Tim Cook og Microsofts Satya Nadella på henholdsvis 6. og 9. plads.

Cooks kompensation blev vurderet til $63,2 millioner, mens Nadellas var til $48,5 millioner.

Selvom de ikke er helt i toppen, afspejler deres betydelige indtjening betydelige roller i globalt indflydelsesrige virksomheder.

Virksomhedens omsætning vs. CEO lønforhold

Copy link to section

Rapporten fremhæver også forskellen i lønforhold mellem administrerende direktører og gennemsnitlige arbejdstagere, hvilket har været et stridspunkt i diskussioner om indkomstulighed.

For eksempel ligger Coty CEO Sue Nabis lønforhold på 3.769 til 1, hvilket afspejler en enorm kløft mellem ledernes og arbejdstagernes indtjening.

Her er en liste over nogle af de bedst betalte administrerende direktører i USA sammen med deres indtjening for 2023:

Copy link to section

Hock Tan, Broadcom – 161,8 millioner dollars

Nikesh Arora, Palo Alto Networks – 151,4 millioner dollars

– 151,4 millioner dollars Sue Nabi, Coty – 149,4 millioner dollars

– 149,4 millioner dollars Christopher Winfrey, Charter Communications – 89,1 millioner dollars

– 89,1 millioner dollars Will Lansing, FICO – 66,3 millioner dollars

– 66,3 millioner dollars Tim Cook, Apple – 63,2 millioner dollars

Jay Chaudhry, Zscaler – 57,8 millioner dollars

– 57,8 millioner dollars Hamid Moghadam, Prologis – 50,9 millioner dollars

– 50,9 millioner dollars Satya Nadella, Microsoft – 48,5 millioner dollars

Shantanu Narayen, Adobe – 44,9 millioner dollars

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.