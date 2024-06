Donald Trump går pro-krypto til valgkamp

Præsident håbefulde og tidligere amerikanske præsident Donald Trump erklærede sin hensigt om at acceptere kryptovaluta for sine kampagnedonationer. Den tidligere præsident kom med kommentarerne under en begivenhed på hans Mar-a-Lago resort i Palm Beach, Florida.

Trump hævdede sin støtte til digitale valutaer i en session med deltagere, hvoraf mange var ejere af hans NFT’er.

Med titlen Trump Cards NFT Gala, så begivenheden, hvor Trump henvendte sig direkte til sine støtter og hævdede sin holdning til digitale valutaer. Under begivenheden svarede Trump også på henvendelser om at bruge kryptovalutaer til at donere til sin kampagne.

Han beroligede deltagerne: “Hvis du ikke kan, vil jeg sørge for, at du kan.”

Biden er anti-krypto

Han afslørede sine intentioner om at beholde kryptovaluta-virksomheder i USA, i modstrid med det, han beskrev som den nuværende administrations fjendtlige holdning.

“Hvis krypto flytter ud af USA på grund af fjendtlighed over for krypto… ja, så stopper vi det. Det ønsker vi ikke,” sagde den tidligere amerikanske præsident.

Desuden kritiserede Trump præsident Joe Bidens tilsyneladende mangel på fortrolighed med kryptovalutaer. På et tidspunkt efterlignede Trump en samtale, hvilket antydede Bidens ubevidsthed, idet han sagde:

“Hvis du spørger Biden, sir, er du for eller imod krypto? Hvad er det? Hvad? Få mig væk fra scenen.”

Han fortsatte med at tilføje, at demokraterne er “imod” kryptovalutaer.

Sig ja til Trump, sig ja til krypto

Trump anerkendte yderligere efterspørgslen efter kryptovalutaer i USA og erklærede, at han var forpligtet til at sikre, at kryptovalutaernes tilstand er “god og solid.” Ved at slå til lyd for en bred accept af forskellige former for digitale valutaer opfordrede Trump dem, der går ind for sådanne teknologier, til at støtte hans kandidatur.

“hvis du kan lide krypto… må du hellere stemme på mig,” tilføjede han.

Trumps pro-crypto holdning er også blevet bemærket af analytikere fra Standard Chartered Bank. Ifølge eksperterne kan Trumps genvalg skabe et positivt reguleringsmiljø for kryptovalutaer.

Geoff Kendrick, lederen af FX Research og Digital Assets Research i banken, bemærkede, at en anden periode for Trump sandsynligvis ville være “bitcoin-positiv.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.