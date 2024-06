Ghana introducerer Afrikas første NFT-frimærke

Ghana Post Company har introduceret verdens første kryptofrimærke for at fejre 25-året for en ceremoniel hersker i Ghana. Afsløret den 5. maj bærer kryptofrimærket, udviklet som et ikke-fungibelt token (NFT), billeder af Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, Ashanti-folkets hersker.

Bice Osei Kuffour, administrerende direktør i det statsejede postselskab, har givet udtryk for, at NFT-frimærket er mere end blot en teknologisk innovation. Det er et værktøj, der har til formål at bevare Asantehenes arv og fejrer den traditionelle leders 25 år på tronen.

“I dag, hvor vi afslører erindringsfrimærkerne dedikeret til Hans Majestæts regeringstid, bekræfter vi vores forpligtelse til innovation og ekspertise i at bevare vores nations historier og levere dem til verden,” sagde Kuffour i en erklæring.

Et kryptoknudepunkt i Afrika

Ghana står som det 9. land med hensyn til cryptocurrency adoption rate, ifølge en december 2023 rapport. Den primære efterspørgsel efter den nye sektor har dog været drevet af den yngre befolkning.

56,1 % af kryptoejere i undersøgelsen var mellem 18 og 34 år, og 29,5 % var mellem 34 og 54 år. Kun 14,4 % af deltagerne var over 55 år.

Ifølge Ghana Post-embedsmanden vil NFT-frimærkerne fungere som en bro mellem nationens yngre og ældre befolkning.

Postvæsenet er blevet rost for sin indsats af Ursula Owusu-Ekuful, Ghanas minister for kommunikation og digitalisering. Ifølge ministeren vil frimærkerne afspejle nationens “identitet” og er et bindeled mellem “traditionelle værdier og […] vilde forventninger.”

Frimærket skal bruges i 156 nationer som led i Kommunikations- og Digitaliseringsministeriets grænsebestræbelser på at fusionere tradition og teknologi.

Blockchain en nøglesektor i Ghana

Ghana har set bemærkelsesværdig udvikling i kryptosektoren i løbet af de seneste år. Ifølge rapporter vil nationen indføre en taskforce til at regulere kryptoaktiver i 2023.

På trods af manglen på en klar lovgivningsmæssig ramme, fortsætter nationen med at huse en blomstrende kryptoøkonomi.

I mellemtiden arbejder Ghana også på at udvikle sin egen centralbanks digitale valuta (CBDC). Ifølge den seneste udvikling har Bank of Ghana afsløret sin hensigt om at introducere offline-funktioner til teknologien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.