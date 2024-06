Terraform Labs, grundlægger Do Kwon, risikerer sandsynligvis at få bøder på 5,3 milliarder dollars på toårsdagen for krisen

Terraform-økosystemets søster-tokens LUNA og UST kollaps blev forudgået af grundlæggeren Do Kwons tweet om, at han anvender mere kapital. Tweetet ældes ikke godt, to år efter krisen står Terraform Labs og grundlæggeren Do Kwon over for $5,3 milliarder i bøder.

To års jubilæum for Do Kwons løfte om at indsætte mere kapital

Den 9. maj forsikrede Do Kwon Terraform- samfundet om, at han anvender mere kapital for at tackle afbindingen af algoritmisk stablecoin UST. Den 11. maj præsenterede Kwon en strategi for at genetablere UST’s peg. Kwons tweet fra 2022 er dukket op igen på X.

I de to år siden Kwons tweet har US Securities and Exchange Commission (SEC) bedt en domstol i New York om at pålægge Terraform Labs og grundlæggeren Do Kwon bøder på 5,3 milliarder dollar. Tilsynsmyndigheden har bedt om en stor straf for enhedernes rolle i implosionen på $40 milliarder af Terraform-økosystemtokenserne.

SEC har bedt om 4,74 milliarder dollars i lovpligtig tilbagebetaling af dårligt opnåede gevinster og yderligere 420 millioner dollars fra Terraform Labs og 100 millioner dollars fra grundlæggeren Kwon. Den amerikanske finanstilsynsmyndighed har retfærdiggjort bøderne som en “konservativ” men rimelig tilnærmelse af Terraform Labs og Do Kwons gevinster fra svindlen.

Retten afgjorde, at de to parter blev fundet ansvarlige for civile svig, og retsdokumenter afslørede 65,2 millioner dollars salg af LUNA til institutionelle investorer. Luna Foundation Guard solgte 1,8 milliarder dollar af LUNA og UST.

Sammenbruddet af Terraform-økosystemet, Kwons “ulykkede gevinster” og retsbøderne er følgerne af den implosion på 4 milliarder dollars i 2022, der rev glashusene ned hos adskillige kryptohandelsfirmaer, långivere og resulterede i en række konkurser i hele 2022 og 2023.

Terra Foundation begrænser adgangen til TFL-produkter for USA-baserede brugere

I lyset af den seneste udvikling i retten har Terra Foundation foretaget ændringer i sin drift og annonceret, at den vil begrænse adgangen til nogle af sine produkter og funktioner for brugere i USA. Open source-projekter, som TFL bidrog til, såsom Terra blockchain og Alliance, forblev upåvirket.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.