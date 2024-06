Jack Dorsey forudser, at Bitcoin vil nå $1 million i 2030 midt i lovgivningsmæssige udfordringer

Twitter-medstifter Jack Dorsey har forudsagt, at Bitcoins værdi kan stige til mindst 1 million dollars i år 2030.

I et nyligt interview med journalisten Mike Solana på Pirate Wires, delte Dorsey sine bullish udsigter for kryptovalutaen, hvilket tyder på, at den endda kan overgå denne milepæl inden for det næste årti.

Denne erklæring kommer, da Dorsey træder væk fra bestyrelsen for BlueSky, et decentraliseret Twitter-alternativ, som han var med til at etablere i 2019, hvor han har udtrykt bekymring over dets afdrift fra ægte decentralisering.

Hvorfor er Dorsey bullish?

Dorsey understregede ikke kun Bitcoins potentiale for eksponentiel vækst i værdi, men også betydningen af samarbejdsindsatsen bag kryptovalutaen.

Han bemærkede, at det arbejde, enkeltpersoner lægger i at forbedre netværket, kunne øge dets værdi væsentligt.

Dette perspektiv på Bitcoins økosystem er særligt gribende, da Dorsey navigerer sin exit fra BlueSky, som han mener bevæger sig mod en mere centraliseret ramme, i modsætning til dens oprindelige vision om at være en open source-protokol.

Investering og regulatorisk kontrol hos Block

Ved siden af sit optimistiske syn på Bitcoin meddelte Dorsey, at Block, tidligere kendt som Square, planlægger at investere 10 % af sin bruttofortjeneste fra Bitcoin-relaterede produkter tilbage i at købe mere BTC hver måned.

Denne forpligtelse kommer dog på et tidspunkt, hvor Block står over for granskning fra amerikanske føderale anklagere, der undersøger potentielle overtrædelser af overholdelse inden for dets betalingsafdelinger, Square og Cash App.

Bitcoins prisstabilitet midt i markedsudsving

På trods af den regulatoriske usikkerhed omkring kryptomarkedet, har Bitcoins pris forblevet stabil i løbet af de sidste 24 timer og holdt på $62.745,3.

Den svækkede amerikanske dollar og data om blød arbejdskraft har givet en vis støtte til kryptovalutaens værdi.

Ikke desto mindre har den vedvarende frygt for yderligere handlinger fra Securities and Exchange Commission (SEC) mod store kryptoaktører og nedlukningen af en privat mønthandelsplatform øget investorernes forsigtighed.

