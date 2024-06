Aktiviteten på Runes Protocol falder på trods af Magic Edens nyligt afslørede TypeScript

Runes-protokollen, hyldet som en banebrydende innovation, der muliggør oprettelsen af fungible aktiver på Bitcoin-blockchain, har oplevet et bemærkelsesværdigt fald i aktivitet på trods af dens første stigning i transaktionsvolumen og gebyrer.

Nylige on-chain-data afslører en svindende tendens i Runes-relaterede transaktioner, hvilket afspejler en aftagende interesse for protokollen inden for blockchain-fællesskabet.

Runes Protocol-aktiviteten falder efter debutstigningen

Siden dens debut den 20. april, har Runes-protokollen fået betydelig opmærksomhed, hvilket udløste et vanvid blandt både investorer og minearbejdere.

I løbet af sin første uge genererede Runes over $135 millioner i gebyrer, hvilket viser dets potentiale til at revolutionere blockchain-transaktioner. Denne meteoriske stigning var dog kortvarig, hvilket fremgår af det konstante fald i aktiviteten på protokollen.

Ifølge et Dune Analytics-dashboard er Runes’ honorarindtægter støt faldet, med de samlede gebyrer, der kun oversteg $1 million to gange inden for de sidste 12 dage. Faldet i gebyrindtægterne kunne tilskrives faldet i protokollens transaktionsvolumen, hvilket indikerer en nedadgående bane i dens brug.

Den nyligt afslørede Runes’ TypeScript af Magic Eden

Faldet i Runes-protokolaktivitet kommer på et afgørende tidspunkt, sammenholdt med Magic Edens nylige afsløring af “runestone-lib”, et TypeScript-bibliotek designet til at strømline interaktion med Runes-protokollen. Denne udgivelse, der blev offentliggjort af Magic Edens medstifter Zhuojie Zhou, forventedes at styrke udviklere og styrke innovation inden for blockchain-fællesskabet ved at tilbyde indbygget support til kodning, afkodning og indeksering af runer.

Excited to share that @MEonBTC and @summraznboi have open sourced "runestone-lib" – a TypeScript library for interacting with the innovative Rune protocol. As a new and drop-in runes client implementation, this helps solidify the spec of runes with multi-client implementation.… — 💎 rex.magic (@zhouzhuojie) May 11, 2024

Magic Edens runestone-lib var klar til at revolutionere Runes protokoludvikling, forenkle komplekse opgaver og forbedre tilgængeligheden for udviklere. Ved at åbne biblioteket sigtede Magic Eden på at bidrage til decentraliseringen af Runestone-økosystemet, fremme modstandskraft og forhindre enkelte fejlpunkter.

På trods af de lovende udsigter til runestone-lib, tyder protokollens svindende aktivitet på underliggende udfordringer, der rækker ud over udviklingsværktøjer. Mens runestone-lib sætter scenen for et utal af Rune-drevne applikationer og oplevelser, kan dets indvirkning blive dæmpet af bredere kryptomarkedsdynamik og brugeradoptionshindringer.

I en nøddeskal repræsenterer Magic Edens runestone-lib et væsentligt skridt i retning af at forbedre udviklerkapaciteter og fremme innovation, men dens succes afhænger i sidste ende af at løse de bredere udfordringer, der påvirker Runes-økosystemet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

