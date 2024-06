Storbritanniens premierminister Rishi Sunak advarer om atomkrig i en tale før valget

I en afgørende tale før valget holdt i London, lavede den britiske premierminister Rishi Sunak en skarp sammenligning, hvilket tyder på, at verden er tættest på atomkrig siden Cubakrisen.

Denne kommentar kommer som en del af Sunaks indsats for at understrege hans lederskab inden for national sikkerhed, især efter betydelige tab i de seneste lokale og regionale valg, hvor hans konservative parti faldt bagefter Labour.

Konservatives løfte om forandring og tryghed

Sunak lovede transformative ændringer for Storbritannien og udtalte, at “mere vil ændre sig i de næste fem år end i de sidste tredive”, hvis de konservative skulle blive genvalgt.

Han placerede det kommende valg som et kritisk beslutningspunkt mellem fortiden og fremtiden og hævdede, at en Labour-regering ville gøre landet “mindre sikkert.”

Forsvarsudgifter på 2,5 % af BNP i 2030

Midt i stigende spændinger med lande som Rusland, Iran, Nordkorea og Kina, som Sunak beskyldte for at arbejde på at “underminere” Storbritanniens værdier, lovede han at øge forsvarsudgifterne til 2,5 % af bruttonationalproduktet inden 2030.

Denne forpligtelse har til formål at skabe en skarp kontrast til Labours forsvarspolitik, og fremhæver især kritik af Labour-figurer som Jeremy Corbyn, der tidligere havde talt for at opløse hæren.

Elphickes afhopp og interne udfordringer

Talen omhandlede også det nylige afhopp fra MP Natalie Elphicke, som forlod det konservative parti og kritiserede Sunaks håndtering af boligspørgsmål og immigrationspolitikker vedrørende småbådsoverfarter i Kanalen.

Denne afvisning har øget presset på Sunak, som allerede står over for opfordringer til at tackle påståede lobbyaktiviteter forbundet med Elphicke.

Sunaks frygtelige nukleare advarsel

Med en tone af presserende karakter beskrev Sunak de geopolitiske trusler fra autoritære regimer, med særlig fokus på den russiske præsident Vladimir Putin, hvis handlinger han beskrev som at bringe verden faretruende tæt på en nuklear eskalering.

Denne del af hans tale havde til formål at forstærke alvoren af de trusler, Storbritannien står over for, og behovet for et stærkt lederskab i håndteringen af dem.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

