Tesla standser produktionen af Model 2 for at fokusere på Robotaxi, siger rapporter

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Tesla Inc., under ledelse af administrerende direktør Elon Musk, har angiveligt annulleret den næsten afsluttede produktion af deres forventede lavpris- elbil (EV), Model 2, ifølge en rapport fra The Information udgivet mandag.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne beslutning kommer som en overraskelse, da køretøjet nærmede sig slutningen af sin udviklingsfase.

Teslas tekniske udfordringer og strategiske omdrejningspunkt

Copy link to section

Kilder tæt på udviklingsteamet afslørede, at Teslas ingeniører var sikre på at løse de problemer, der var opstået under køretøjets udvikling.

Musk tog dog en strategisk beslutning om at suspendere Model 2’s produktion på ubestemt tid. Han omdirigerede ingeniørteamets indsats for at forbedre virksomhedens selvkørende køretøjsprojekt, specifikt den selvkørende Robotaxi.

Musks svar på krav om annullering

Copy link to section

På trods af disse rapporter har Elon Musk indirekte tilbagevist påstande om, at Model 2’s produktion er blevet permanent aflyst.

Denne tvetydighed giver plads til spekulationer om fremtiden for Teslas produktlinje og dens strategiske prioriteter, især med hensyn til at fremme dens autonome kørselsteknologi.

Skiftet i fokus fra Model 2 til Robotaxi-projektet antyder en væsentlig omlægning af Teslas fremtidsplaner, hvilket understreger den betydning Musk lægger på selvkørende teknologi i virksomhedens udvikling.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mere