Bank of Canada sænker styringsrenten til 4,50 % og sænker 2024-vækstprognosen midt i afkølende inflation

I et strategisk skridt for at imødegå en afkølende økonomi har Bank of Canada (BoC) sænket sin ledende rente til 4,50 %, en reduktion på 25 basispoint fra den tidligere rente på 4,75 %. Denne justering markerer BoC’s anden rentenedsættelse i træk efter et lignende fald i juni.

Beslutningen afspejler centralbankens svar på igangværende økonomiske udfordringer, herunder reduceret inflation og langsommere økonomisk vækst.

BoC’s meddelelse understreger dens forpligtelse til at navigere i et komplekst økonomisk miljø præget af svækkelse af inflationspres og langsommere forbrug.

BoC sagde i en note:

“Med det brede prispres, der fortsætter med at aftage, og inflationen forventes at bevæge sig tættere på 2 %, besluttede Styrelsesrådet at sænke den politiske rente med yderligere 25 basispoint. Et vedvarende overudbud sænker inflationspresset.

Sideløbende med rentenedsættelsen har BoC nedjusteret sine BNP-fremskrivninger, hvilket afspejler lavere forbrug og reduceret efterspørgsel efter motorkøretøjer og udenlandsrejser.

Centralbanken forudser nu en vækstrate på 1,2 % for 2024, ned fra de 1,5 %, der blev forudsagt i april.



“Samlet set forudser banken en BNP-vækst på 1,2 % i 2024, 2,1 % i 2025 og 2,4 % i 2026. Den styrkende økonomi vil gradvist absorbere overskudsforsyning gennem 2025 og ind i 2026,” sagde BoC.

På trods af disse justeringer er BoC fortsat optimistisk om, at inflationen vil svæve omkring 2,6 % i år, med et bæredygtigt vende tilbage til målet på 2 %, der forventes i andet halvår af 2025.

Guvernør Tiff Macklem understregede, at den canadiske økonomi stadig har plads til at vokse uden at antænde inflationspres.

Han foreslog, at yderligere rentenedsættelser kunne være i horisonten, hvis inflationen fortsætter sin nedadgående tendens.

Imidlertid indikerede centralbanken også, at den vil tage en forsigtig tilgang og nøje overvåge økonomiske data for at styre sine beslutninger. I forberedte bemærkninger sagde Macklem:

“Hvis inflationen fortsætter med at aftage stort set i overensstemmelse med vores prognose, er det rimeligt at forvente yderligere nedsættelser af vores politiske rente. Timingen vil afhænge af, hvordan vi ser disse modsatrettede kræfter spille ud. Med andre ord vil vi tage vores monetære politiske beslutninger én ad gangen.”

Meddelelsen udløste en depreciering af den canadiske dollar (CAD), som faldt til et lavpunkt på tre måneder over for den amerikanske dollar (USD).

USD/CAD-kursen nærmede sig 1,3800-mærket, hvilket afspejler markedets forventning om rentenedsættelsen og den efterfølgende volatilitet.

Reaktionen understreger valutamarkedernes følsomhed over for ændringer i centralbankpolitikken og økonomiske prognoser.

Inflationen i Canada har vist tegn på afkøling, hvor forbrugerprisindekset (CPI) steg med 2,7 % i juni, under BoCs tidligere prognose på 2,9 % for første halvår af 2024.

Måned-over-måned faldt CPI med 0,1 %, hvilket markerede den første deceleration siden december.

Denne afmatning i inflationen, kombineret med et aftagende arbejdsmarked, hvor Canada mistede 1.400 job i juni og så arbejdsløsheden stige til 6,4 %, styrkede argumentet for rentenedsættelsen i juli.

Dhwani Mehta, Asian Session Lead Analyst hos FXStreet, gav teknisk indsigt i USD/CAD-parret og bemærkede, at det er placeret på det højeste niveau i seks uger, på 1,3775.

I en rapport på FXStreet sagde Mehta:

“USD/CAD-parret sidder på det højeste niveau i seks uger på 1,3775 i optakten til BoC- opgøret. Købere ser ud til at byde tid før næste ben højere, da 14-dages Relative Strength Index (RSI) forbliver fast over 50-niveauet, mens et Bull Cross forbliver i støbeskeen. The 21-day Simple Moving Average (SMA) er på nippet til at krydse 50-dages SMA for opsiden, som hvis den realiseres daglige lukning vil validere en bullish. crossover.”

Mehta påpegede, at vigtige tekniske indikatorer tyder på potentiale for yderligere opside, med 21-dages Simple Moving Average (SMA) på grænsen til at krydse 50-dages SMA, hvilket indikerer en bullish trend.

“På en fornyet opside kan USD/CAD indlede et nyt fremskridt mod 2024-højderne på 1,3846. Forud for det skal 1,3800-barrieren tages afgørende ud. Det næste mål for købere er justeret til 1,3900-rundeniveauet. Omvendt, stærk støtte ses på omkring 1,3680, hvor 21-dages og 50-dages SMA konvergerer under dette niveau vil sætte 100-dages SMA på 1,3630 på prøve 200-dages SMA på 1,3595.”