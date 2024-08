Økonomien og arven ved at være vært for De Olympiske Lege: Er omkostningerne berettigede?

De olympiske lege har udviklet sig dramatisk, siden de første moderne lege blev afholdt i 1896. I sidste halvdel af det tyvende århundrede voksede omkostningerne ved værtsskabet og indtægterne fra forestillingen hurtigt, hvilket udløste kontroverser om de byrder, værtslandene bærer.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Mange økonomer hævder, at fordelene ved at være vært for spillene er overdrevne og ofte ikke-eksisterende, hvilket efterlader værtslande med stor gæld og vedligeholdelsesforpligtelser.

Disse analytikere foreslår at reformere bud- og udvælgelsesprocessen for at tilskynde til realistisk budgetplanlægning, øge gennemsigtigheden og fremme bæredygtige investeringer, der tjener offentlighedens interesse.

I mellemtiden hævder Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og dens tilhængere, at værtskab kan hæve en bys globale profil og skabe økonomiske fordele gennem turisme og investeringer i infrastruktur.

Paris står over for sikkerhedsproblemer, budgetoverskridelser

Copy link to section

Som vært for de olympiske sommerlege 2024 står Paris over for adskillige udfordringer, hvilket gentager bekymringerne fra de seneste olympiske værter.

Optakten til OL i Paris har været præget af sikkerhedsproblemer.

På tærsklen til legene blev Frankrigs højhastighedstognetværk ramt af hærværk, der forstyrrede rejsen, ligesom tusinder mødte op til Paris til åbningsceremonien.

Frankrigs premierminister, Gabriel Attal, rapporterede om koordinerede sabotagehandlinger, der havde alvorlige konsekvenser for jernbanenettet.

Selvom der ikke blev rapporteret om tilskadekomne, har disse angreb, kombineret med tidligere trusler fra ekstremistiske grupper som ISIS, øget sikkerhedsbekymringerne og presset lokale myndigheder til at sikre sikkerheden ved olympiske spillesteder.

Derudover kæmper Paris med et budget på flere milliarder dollar, svarende til andre nylige værter som Tokyo og Rio de Janeiro.

En arv fra forladte olympiske spillesteder

Copy link to section

På trods af løfter om udvikling af infrastruktur er mange tidligere olympiske byer hjemsøgt af forladte og forfaldne spillesteder.

Sarajevo, Athen, Beijing og Rio står som skarpe påmindelser om dårlig langsigtet planlægning og økonomisk dårlig forvaltning, med øde stadioner, der symboliserer forsømmelse.

Disse forladte steder afspejler et bredere problem med den olympiske arv og understreger behovet for bæredygtig planlægning og brug af faciliteter ud over legene.

I det meste af det tyvende århundrede var værtsbyer for de olympiske lege en håndterbar byrde.

1970’erne markerede dog et vendepunkt. Legene voksede hurtigt, med antallet af sommer-OL-deltagere næsten fordoblet, og antallet af begivenheder steg med en tredjedel i løbet af 1960’erne.

Denne hurtige vækst, kombineret med de tragiske begivenheder under Mexico City-legene i 1968 og 1972-legene i München, øgede den offentlige skepsis over for at påtage sig gæld for at være vært for legene.

Denver blev den første udvalgte værtsby til at afvise muligheden i 1972, efter at vælgerne vedtog en folkeafstemning, der nægtede yderligere offentlige udgifter.

Sommer-OL 1976 i Montreal symboliserede de skattemæssige risici ved at være vært. De forventede omkostninger på 124 millioner dollars steg til milliarder, hovedsageligt på grund af forsinkelser i byggeriet og omkostningsoverskridelser, hvilket belemrede byens skatteydere med 1,5 milliarder dollars i gæld, som det tog næsten tre årtier at betale sig.

Los Angeles: En unik succeshistorie

Copy link to section

Los Angeles var den eneste by, der bød på Sommer-OL 1984, hvilket gjorde det muligt for den at forhandle usædvanligt gunstige vilkår med IOC.

Byen stolede næsten udelukkende på eksisterende stadioner og infrastruktur og nød godt af en kraftig stigning i tv-udsendelsesindtægter, hvilket i sidste ende omsatte et driftsoverskud på $215 millioner.

Los Angeles’ succes er dog en undtagelse snarere end reglen.

Lande som Kina, Brasilien og Rusland har investeret enorme summer for at skabe den nødvendige infrastruktur, med omkostningerne steget til over 50 milliarder dollars til vinterlegene 2014 i Sochi, 20 milliarder dollars til sommerlegene 2016 i Rio de Janeiro og 39 milliarder dollars for vinterlegene 2022 i Beijing.

Disse høje omkostninger har fået nogle byer til at trække deres bud på kommende spil tilbage.

Da sommer-OL 2024 starter i Paris, overskygges begivenheden af presserende sikkerhedsproblemer og betydelige budgetoverskridelser. Paris, med et svimlende $8,7 milliarder budget, slutter sig til en liste over byer, der har været udsat for økonomisk belastning, mens de har været vært for legene.

Historiske data fra Statista afslører, at de olympiske budgetter ofte overstiger forventningerne, hvor Barcelona i 1992 gik 266 % over budgettet, Rio de Janeiro i 2016 oversteg sit budget med 352 %, og tidligere eksempler fra Sochi og Lillehammer viste alvorlige økonomiske overskridelser.

Sådanne økonomiske byrder udgør ofte langsigtede udfordringer for værtsbyer, som påvirker deres lokalsamfund og økonomier.

Fremtiden for OL-værtskab

Copy link to section

IOC har vedtaget foranstaltninger for at gøre budgivning billigere, såsom at forlænge budperioden og tillade flere byer, stater eller lande at være vært. Det har dog ikke resulteret i flere bydere. I 2021 blev Brisbane, Australien, den første by, der vandt et olympisk bud uden modstand, siden Los Angeles gjorde det i 1984.

Byer pådrager sig betydelige omkostninger ved at evaluere, forberede og afgive bud til IOC, ofte varierende fra $50 millioner til $100 millioner.

Når først de er valgt, har byerne omkring et årti til at forberede sig, hvilket kræver oprettelse eller opgradering af sportsfaciliteter, boliger og transportinfrastruktur. Disse omkostninger spænder fra $5 milliarder til over $50 milliarder.

Økonomer hævder, at de såkaldte implicitte omkostninger ved hosting også skal overvejes, herunder alternativomkostningerne ved offentlige udgifter, der kunne have været brugt til andre prioriteringer.

Gælds- og vedligeholdelsesomkostningerne ved hosting kan belaste offentlige budgetter i årtier, som det ses i Montreal og Sochi. Nogle beboere hævder dog, at spillene ansporede til udgifter til veje, vandsystemer og andre offentlige goder, som ellers ikke ville være sket.

Lær af tidligere fejltagelser: Fremtidige retningslinjer for OL-værtsbyer

Copy link to section

Mange økonomer mener, at IOC’s udbudsproces tilskynder til spildudgifter. Korruption har også plaget udvælgelsesprocessen.

Nogle foreslår, at spillene skal være permanent i én by eller kun tildeles rige lande, der er bedre i stand til at absorbere omkostningerne.

I sidste ende bør enhver by, der planlægger at være vært for OL, sikre, at legene passer ind i en bredere strategi for bæredygtig udvikling.

Uden sådan planlægning vil de økonomiske konsekvenser af at afholde OL sandsynligvis forblive et omstridt spørgsmål.

Effektiv økonomisk planlægning og bæredygtig brug af faciliteter er afgørende for fremtidige olympiske værter for at undgå de faldgruber, som tidligere byer har oplevet.

At forstå de langsigtede økonomiske konsekvenser og sikre, at olympiske spillesteder fortsætter med at tjene samfundet, kan hjælpe med at forme mere succesfulde og ansvarlige olympiske arv.

OL: At fejre atletisk ekspertise og global enhed

Copy link to section

De olympiske sommerlege, med oprindelse i det antikke Grækenland og genoplivet af Pierre de Coubertin i 1896, repræsenterer højdepunktet for internationale sportskonkurrencer.

Gennem årene er legene vokset i omfang og betydning, hvor USA førte i guldmedaljer og samlede medaljer.

Det olympiske landskab har udviklet sig, hvor Sovjetunionen og østbloklandene dukkede op som stærke kandidater i 1960’erne og 1990’erne, og Kina er blevet en stor kraft siden 2000.

Især har atleter fra underudviklede lande som Jamaica og Kenya udmærket sig i individuelle begivenheder, idet de har vist deres talenter inden for sprint og distanceløb.

Kvinders deltagelse i OL er støt steget og opnår næsten ligestilling mellem kønnene ved legene i Tokyo.

I år er det første gang i 124 år, at der er opnået ligestilling mellem kønnene, hvor mindst 50 % af de atleter, der konkurrerer, er kvinder.

Dette fremskridt fremhæver den olympiske bevægelses forpligtelse til inklusivitet og vækst.

Efterhånden som Paris-legene udfolder sig, forbliver rampelyset på at løse udfordringerne med sikkerhed, økonomisk styring og gammel planlægning, samtidig med at den olympiske ånd af atletisk ekspertise og global enhed fejres.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.