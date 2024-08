UltraTech Cement udvider dominans med 472 millioner dollars aktiekøb i India Cements midt i industrikonsolidering

Indiens største cementproducent, UltraTech Cement, har annonceret et stort strategisk træk, der kan omforme sin position i den indiske cementindustri.

Søndag afslørede UltraTech sine planer om at erhverve en aktiepost på 32,72% i India Cements fra virksomhedens initiativtagere og deres associerede for Rs 3.954 crores ($472.38 millioner), eller Rs 390 per aktie.

Dette opkøb følger et tidligere køb af ca. 23% af India Cements’ egenkapital i juni til Rs 268 pr. aktie, hvilket bringer UltraTechs samlede ejerandel i selskabet op på 56%.

UltraTechs aktiekursbevægelse

UltraTech Cement lukkede på Rs 11.873,80 mandag, hvilket markerer en stigning på 1,72% i prisen. Selskabets aktie udviste positiv bevægelse, hvilket afspejler investoroptimisme og markedsmomentum.

I løbet af de seneste tre måneder har aktien leveret et afkast på 19,07 % til investorerne, og i det sidste år er aktiekursen steget med 43 %

Aktiekøb sikrer det sydlige Indiens fodaftryk

Emkay Global fremhævede i et notat delt med Invezz, at opkøbet er et strategisk træk for at styrke UltraTechs tilstedeværelse i Tamil Nadu, en region kendt for sin begrænsede kalkstenstilgængelighed.

“Forudsat 70/75% udnyttelse med EBITDA/t på Rs1.000/1.200 i FY26E/FY27E (UltraTech har en god track record med at vende de erhvervede aktiver), står den implicitte værdiansættelse på 13,5x/10,5x EV/E, 30-35% rabat i forhold til, hvad UltraTech i øjeblikket handler til,” sagde rådgiveren.

“Disse aktiver vil sandsynligvis generere EBITDA på Rs10-13 mia. i FY26/FY27E, hvilket ville være ~5-6% af vores nuværende estimater (i øjeblikket ikke indregnet i vores estimater). Ved overtagelsen af Kesoram/ICL og baseret på den- Igangværende udvidelser vil UltraTech Indias grå cementkapacitet sandsynligvis stige til 209 mio. (mod 150 mio. nu) med FY27E (~12 % CAGR),« hedder det.

Er den indiske cementindustri på vej mod konsolidering?

Den indiske cementindustri gennemgår en betydelig konsolideringsfase, drevet af stærke efterspørgselsudsigter og et voksende fokus på kapacitetsudvidelse.

Aditya Birla Group, UltraTechs moderselskab, er i konkurrence med Adani Group, som for nylig er steget til at blive den næststørste cementspiller på markedet gennem opkøbet af Ambuja og ACC Cement i 2022.

Ifølge en maj-rapport fra det indiske ratingbureau ICRA fører konsolidering i cementsektoren til omkostningsreduktion, driftseffektivitetsforbedringer og adgang til færdiglavet kapacitet og kalkstensreserver.

ICRAs udsigter for sektoren forbliver stabile med forventninger om en stigning på 9-10 % i omsætningen og en forbedring af driftsmarginerne med 80-100 basispoint i 2024-25.

Emkay Global forudser, at de fem største cementgruppers markedsandel vil stige fra 40 % i FY24 til omkring 58 % inden FY27, med betydelige gevinster for UltraTech og Adani Group.

UltraTechs markedsandel forventes at stige fra 11 % i FY24 til 25 % inden FY27, hvilket er på linje med dets voksende kapacitetsmarkedsandel i andre regioner.

Mens rentabiliteten på kort sigt kan være begrænset på grund af stigningen i erhvervede aktiver, der opererer ved lavere udnyttelsesniveauer, forventer Emkay, at konsolidering vil øge prisdisciplinen og forbedre rentabiliteten på lang sigt.

Rådgivningen fastholder en købsanbefaling på UltraTechs aktie med en målkurs på Rs 12.800 pr. aktie, baseret på en 20x EV/EBITDA-multipel.

