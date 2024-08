Hedera (HBAR) faldt 10 % på trods af nylige Blade Wallet- og Karate Combat-partnerskaber

Hedera (HBAR) token har oplevet et fald på 10,5 % i løbet af de sidste to uger på trods af betydelige integrationer med Blade Wallet og Karate Combat for nogle få dage siden.

Mens integrationerne har bragt betydelig opmærksomhed til netværket, og sække 400.000 nye konti på bare en uge, har markedet ikke afspejlet disse positive ændringer i HBARs pris.

I denne artikel ser vi nærmere på HBARs prishandling og de afgørende prisniveauer, der skal overvåges, da Hedera Hashgraph ser en stigning i nye konti.

Blade Wallet-integration og Karate Combat-token-lancering på Hedera

Hedera Hashgraph Network har oplevet et bemærkelsesværdigt løft i aktivitet, hovedsageligt på grund af dets strategiske partnerskaber med Blade Wallet og Karate Combat.

Blade Wallet, en Web3-pung med selvforsorg, blev integreret i Hedera gennem sin Whitelabel-løsning for en uge siden for at forenkle processen med at lancere tegnebøger og applikationer med minimale overheadomkostninger.

Denne integration, med HBAR Foundation i spidsen, havde til formål at gøre Web3-aktiviteter mere tilgængelige og omkostningseffektive.

Udnyttelse af Blade Wallet white-label-løsningen, Karate Combat, en sportsunderholdningsplatform, udnytter Hederas skalerbare, omkostningseffektive og miljøvenlige Distributed Ledger Technology (DLT)-løsning til at udvikle et af de glatteste og mest anvendte forbrugervendte produkter på Hedera netværk.

Ved at udstede sin Karate Token på både Ethereum og Hedera via Hedera Token Service (HTS), har Karate Combat øget brugerengagementet, hvilket har ført til oprettelsen af over 400.000 nye Hedera-konti inden for en uge.

Alene i Karate Combats KC47 “Up Only Gaming”-begivenhed deltog omkring 120.000 unikke Hedera-konti, hvilket fremhæver platformens voksende popularitet.

Hedera Network (HBAR) prishandling

På trods af den positive effekt af disse integrationer har HBARs pris stået over for betydelige udfordringer. HBAR handlede til omkring $0,0677 i skrivende stund, hvilket afspejler et kraftigt fald fra dets årlige højeste på $0,1308 i begyndelsen af året.

Især oplevede HBAR en konsekvent optrend efter at have overgået 200-dages EMA i oktober 2023, hvilket markerede højere bund- og højdepunkter og voksede med over 164 % i de følgende fem måneder.

Efter at have mistet det afgørende modstandsniveau på $0,09 gik HBAR imidlertid ind i en stejl nedadgående tendens, der faldt med over 25%.

Denne bearish trend førte til et fald under 200-dages EMA og dannede en faldende kanal.

Den seneste genopblussen af køb fra supportniveauet på $0,06 hjalp køberne med at bryde striben af røde stearinlys, hvilket resulterede i et 20%-rally på fire dage. Alligevel er 50-dages EMA fortsat en betydelig hindring.

Prisniveauer at holde øje med for Hedera (HBAR)

Mens HBAR navigerer i sin nuværende markedsdynamik, er flere prisniveauer afgørende at se. Den nylige vending fra $0,06-støtteniveauet satte scenen for et potentielt bullish rally, forudsat at tyrene kan bevare momentum.

Et udbrud over den faldende kanal kan føre til et rally på kort sigt, hvor købere sigter mod at teste $0,088-niveauet nær 200-dages EMA.

Omvendt kan et fald under $0,06-støtten betydeligt forsinke genopretningsindsatsen, med det næste supportniveau på $0,05.

Tekniske indikatorer viser blandede signaler. Awesome Oscillator viser en potentiel bullish trend med tvillingtoppe, mens RSI forbliver under 50, hvilket indikerer en mangel på bullish bekræftelse.

24-timers Long/Short Ratio på 0,8515 antyder en højere andel af korte positioner, men alligevel viser HBAR/USDT long/short ratioen på Binance en bullish kant på 2,1.

Derudover betyder HBARs stærke korrelation med Bitcoin, at Bitcoins bevægelser vil være afgørende for HBARs trend.

Investorer bør holde øje med de vigtigste støtte- og modstandsniveauer og de bredere markedstendenser for at måle tokens fremtidige bane.

