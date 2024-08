Rusland godkender kryptovaluta til international handel på grund af sanktionspres

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Russiske lovgivere har godkendt en banebrydende ny lov, der tillader brugen af kryptovaluta til globale transaktioner, da landet fortsat står over for et intenst økonomisk pres fra vestlige sanktioner.

Tirsdag gav statsdumaen, det russiske parlaments underhus, den første godkendelse af lovgivningen.

Denne nye lov vil gøre det muligt for virksomheder at udføre grænseoverskridende handel ved hjælp af kryptovalutaer, ifølge lokale medier.

Anatoly Aksakov, leder af Dumaen, beskrev flytningen som en historisk beslutning i finanssektoren under en tale til lovgiverne tirsdag ifølge Reuters.

Betalinger forventes påbegyndt inden udgangen af 2024

Eskalerende spændinger mellem Rusland og USA og dets allierede har ført til omfattende sanktioner rettet mod enkeltpersoner og enheder i Rusland som reaktion på landets invasion af Ukraine.

USA, EU og Storbritannien har intensiveret deres sanktioner siden invasionen i februar 2022, med fokus på præsident Vladimir Putin, Ruslands finansielle sektor og adskillige oligarker.

Som svar lovgiver Rusland at tillade internationale transaktioner via kryptovaluta for russiske firmaer.

Derudover vil den russiske centralbank få autoritet til at overføre penge til udlandet ved hjælp af private digitale valutaer.

Elvira Nabiullina, guvernøren for Ruslands centralbank, meddelte tirsdag, at kryptobaserede betalinger forventes at begynde inden udgangen af 2024.

“Vi diskuterer allerede vilkårene for eksperimentet med ministerier, departementer og virksomheder, og vi forventer, at de første betalinger vil ske inden årets udgang,” sagde hun.

Dette skift repræsenterer en væsentlig vending fra centralbankens tidligere position.

I januar 2022 foreslog centralbanken at forbyde kryptovalutatransaktioner og minedrift med henvisning til bekymringer over finansiel stabilitet, borgernes velfærd og pengepolitisk kontrol.

Rusland fremmer også planer om en digital rubel.

Nabiullina afslørede, at centralbanken sigter mod at gå fra en pilotfase til fuldskalaimplementering af den digitale rubel inden juli 2025, ifølge Interfax.

I modsætning til decentraliserede kryptovalutaer som Bitcoin, er Central Bank Digital Currency (CBDC’er) statsudstedte digitale tokens designet til at afspejle traditionelle fiat-valutaer.

Kan cryptocurrency hjælpe med at undgå sanktioner?

Ruslands tiltag til at omfavne kryptovaluta vil lette grænseoverskridende betalinger med lande og virksomheder, der ellers er begrænset på grund af amerikanske sanktioner.

Sanktionerede lande har ofte vendt sig til kryptovalutaer for at omgå økonomiske restriktioner.

Nordkorea er for eksempel blevet anklaget for at bruge digitale valutaer til at finansiere statslige programmer og unddrage sig sanktioner.

Lazarus Group, en nordkoreansk hackerorganisation, var angiveligt ansvarlig for et massivt røveri på Ronin-netværket, hvor de stjal over $600 millioner i digitale tokens.

På samme måde er Iran blevet rapporteret at udnytte digitale valutaer til at omgå internationale handelsbarrierer.

Tilhængere hævder dog, at kryptovalutaer tilbyder gennemsigtighed og sikkerhed.

Blockchain-teknologien, der ligger til grund for digitale aktiver, giver en offentlig og uforanderlig registrering af transaktioner, som kan hjælpe med at afskrække ulovlige aktiviteter på trods af dets potentielle misbrug.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.