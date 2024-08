Donald Trump afslører limited edition sneakers med Bitcoin-tema

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I et slående træk, der kombinerer mode med kryptovaluta, har tidligere præsident Donald Trump annonceret udgivelsen af sneakers med et begrænset oplag med Bitcoin-tema.

Denne udvikling kommer i hælene på Trumps nylige tale ved Bitcoin-konferencen i Nashville, Tennessee, hvor han holdt en hovedtale den 27. juli 2024.

Trumps salgsfremmende kampagne for sneakers blev fremhævet i et opslag, der blev delt på Truth Social, hans foretrukne sociale medieplatform, den 31. juli 2024.

Indlægget sagde: “Talede lige ved Bitcoin-konferencen i Nashville, Tennessee i lørdags. Det var FANTASTISK! Få dine Bitcoin-sneakers nu. Disse er Limited Edition, de er hver nummererede, og du kan nu betale med Bitcoin eller din foretrukne Crypto… “

Dette indlæg understregede integrationen af cryptocurrency-betalinger i sneakerkøbsprocessen, hvilket forstærkede hans engagement i kryptofællesskabet.

Frigivelsen af disse sneakers markerer et væsentligt skridt i Trumps bredere strategi for at udnytte hans seneste pro-crypto-holdning.

Under sin Bitcoin-konferencetale skitserede Donald Trump sine planer for en “strategisk Bitcoin-reserve”, hvis han skulle blive valgt igen, med det formål at forhindre afviklingen af USA’s Bitcoin-beholdninger.

Han har lovet at afskedige SEC-formand Gary Gensler og konvertere beslaglagte Silk Road Bitcoin til denne reserve og lovede at holde amerikanske Bitcoin-beholdninger intakte.

Trumps omfavnelse af kryptovaluta rækker ud over hans tale og sneakers. Han har accepteret politiske donationer i Bitcoin og andre kryptovalutaer og tidligere lanceret NFT-samlinger, hvilket yderligere cementerer hans tilpasning til kryptosektoren.

De begrænsede sneakers er ikke kun et fashion statement, men også et symbol på Trumps igangværende bestræbelser på at forbinde med og støtte kryptovalutasamfundet.

Trumps sneakers med Bitcoin-tema begrænset til kun 1.000 par

De høje sneakers, fremtrædende stylet i en livlig ‘Bitcoin Orange’, er prissat til $499 pr. par.

Begrænset til kun 1.000 par, hver sneaker er nummereret, hvilket tilføjer et eksklusivt touch til samlere og entusiaster.

Derudover er fem par i Bitcoin Orange farve blevet tilfældigt autograferet af Donald Trump selv.

For dem, der foretrækker et mere subtilt design, er en sort version af sneakeren også tilgængelig, til en pris af $299 pr. par, med en identisk begrænset serie på 1.000 par.

For dem, der er interesseret i at eje et stykke af denne eksklusive udgivelse, vil sneakersene blive sendt mellem september og november 2024.

Efterspørgslen forventes at være høj, hvilket afspejler det voksende skæringspunkt mellem politik, mode og digital valuta.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.