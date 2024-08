Wall Street har blandede syn på Microsoft efter Q4 indtjening: Skal du sælge eller købe mere?

I kølvandet på Microsofts finansielle indtjeningsrapport for fjerde kvartal var Wall Streets reaktion blandet, hvilket afspejlede et skel mellem bullish optimisme og forsigtig skepsis.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Teknikgiganten rapporterede en indtjening per aktie på $2,95, lidt over forventningerne, og en omsætning på $64,7 milliarder, hvilket er en stigning på 15,1% år-til-år.

Hvad siger analytikerne?

Copy link to section

På den ene side fastholdt Wedbush Securities-analytiker Dan Ives en Outperform-rating og et kursmål på 550 USD på Microsoft, og roste virksomhedens telefonkonference som en “validering” for AI-indtægtstrenden, især med Azure, der forventes at accelerere væksten i sidste halvdel af året .

Ives fremhævede Microsofts stærke kommercielle bookinger og Azures robuste basisvækst som nøgleindikatorer for vedvarende momentum.

Omvendt tilbød Citi-analytiker Tyler Radke et mere afmålt perspektiv, idet han anerkendte et “mager indtægts-/EPS-beat”, mens han påpegede en afmatning i Azures vækst og svagere end forventet guidance for det næste kvartal.

På trods af disse bekymringer forblev Radke optimistisk med hensyn til væksten i kunstig intelligens og kommercielle bookinger, idet han fastholdt en Køb-vurdering, men reducerede en smule sit prismål til $500 fra $520.

Radke foreslog, at estimatrevisionerne på kort sigt kunne være negative, men han mente, at enhver svaghed ville være forbigående, understøttet af solide ledende indikatorer.

Bank of America’s Brad Sills forudsagde også positive udsigter, og bemærkede især, at Azures forventede acceleration i andet halvår indikerer, at enhver nuværende blødhed bør være kortvarig.



Sills understregede styrken af Microsofts AI-tjenester på Azure og virksomhedens evne til at udnytte sin platform til at afbøde presset på kapitaludgifter.



Hans opdaterede prognose for anlægsudgifter for regnskabsåret 2025 steg til 58,3 milliarder dollars fra 53,8 milliarder dollars, hvilket afspejler forventet vækst i omsætningen og skalerbarheden af platforme.

KeyBanc Capital Markets-analytiker Jackson Ader fokuserede på Azures nuværende kapacitetsbegrænsninger og betydelige kapitaludgifter, hvilket tyder på, at selvom disse kan udgøre udfordringer, giver de også Microsoft fleksibilitet til at styre sin vækstbane effektivt.



Ader gentog en vurdering af overvægt og et prismål på $490, optimistisk med hensyn til Microsofts potentiale til at styre udgifterne effektivt, mens det skaleres.

Q2 indtjening i detaljer

Copy link to section

Microsofts præstationer i 4. kvartal 2024 tegner et komplekst billede af en teknologisk gigant, der navigerer i det urolige vand af hurtig innovation og ekspansiv vækst midt i øgede markedsforventninger.

Drivkraften for Microsofts vækst er dens diversificerede forretningsmodel med betydelige bidrag fra dets produktivitet og forretningsprocesser, Intelligent Cloud og More Personal Computing.



Navnlig rapporterede Intelligent Cloud-segmentet, som inkluderer Azure cloud-platformen, en vækst på 21 % år-til-år, omend lidt under forventningerne.



Azures vækst, selv om den stadig er imponerende på 29 % år-til-år, har vist tegn på opbremsning fra tidligere kvartaler.

På trods af dette forbliver Azure en hjørnesten i Microsofts vækststrategi, især da virksomheden fortsætter med at integrere AI-kapaciteter på tværs af sine tilbud.

Finansielt forbliver Microsoft et kraftcenter, der genererer $37,2 milliarder i pengestrøm fra driften og $23,3 milliarder i frit cash flow i løbet af 4. kvartal.

Selskabets disciplinerede tilgang til kapitalafkast er tydelig i dets udlodning på 8,4 milliarder dollar til aktionærerne gennem udbytte og aktietilbagekøb.

Et nærmere kig afslører dog en indsnævring af forskellen mellem omsætningsvækst og driftsudgifter, hvilket vækker en vis bekymring for fremtidige marginudvidelser. Ikke desto mindre tyder ledelsens guidance for FY2025 på tillid, der fremskriver tocifret omsætningsvækst på baggrund af encifret vækst i driftsomkostninger.

Microsofts forhøjede værdiansættelse

Copy link to section

Værdiansættelsesmæssigt ligger Microsofts fremadrettede P/E-forhold på 35,39, lidt over dets femårige gennemsnit og sektormedianen.

Denne forhøjede værdiansættelse afspejler markedets høje forventninger, især med hensyn til vækst og innovation inden for cloud computing og AI-teknologier.



Selskabets strategiske investeringer på disse områder, herunder en betydelig stigning i CAPEX-udgifterne, er rettet mod at øge den langsigtede vækst, men udgør også risici, hvis det forventede afkast på disse investeringer halter.

På trods af disse stærke økonomiske forhold reagerede Microsofts aktie negativt i førmarkedshandelen i dag og faldt over 3 %.

Dette fald afspejler sandsynligvis markedets høje forventninger og bekymringer over fremtidig vækstbæredygtighed midt i aggressive kapitaludgifter.

Microsofts guidance for det kommende kvartal var også forsigtig, idet den forventede omsætning i første kvartal til mellem 63,8 milliarder dollar og 64,8 milliarder dollar, lidt under analytikernes forventninger.

Efter at have dykket ned i Microsofts indtjening i 4. kvartal og analytikernes synspunkter, skal vi nu vende os til en teknisk analyse af selskabets aktieudvikling.

Denne analyse vil dykke ned i de seneste kursbevægelser og handelsvolumen, som alle er afgørende for at besvare det presserende spørgsmål, som investorer står over for: I betragtning af de blandede synspunkter fra Wall Street efter Microsofts indtjening i 4. kvartal, bør man sælge deres beholdninger eller se dette som en mulighed for at køb mere?

Er det langsigtede rally slut?

Copy link to section

Microsofts aktie har oplevet en stærk optrend siden starten af 2023, og er fordoblet i pris fra det tidspunkt.

Denne stærke optrend ser dog ud til at være ved at være slut, idet aktien falder over 10 % fra de rekordhøje højder, den nåede tidligere på måneden.

Desuden er aktien klar til at åbne i dag under sin langsigtede bullish trendlinje, som det kan ses i det daglige diagram nedenfor.

MSFT-diagram af TradingView

I betragtning af, at tyre bør være forsigtige, da den næste støtte til aktien ligger tæt på $388, falder under hvilket aktien kan gå ind i en nedadgående trend eller periode med mellemfristet interval-bundet bevægelse.

Enhver bullish position bør kun overvejes, hvis aktien hopper tilbage og lukker over sit 50-dages glidende gennemsnit, som i øjeblikket er langt væk på $439,0

Bearish handlende kan gøre brug af dette skift i momentum til at shorte aktien, men skal analysere, hvordan aktien opfører sig efter åbning i dag.

Hvis aktien falder yderligere efter åbning, vil det tyde på en større stemningsændring, og de kan shorte aktien med et stoptab på $432 og et indledende profitmål på $388.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.