De britiske huspriser ser den hurtigste årlige stigning i juli siden slutningen af 2022

De britiske huspriser steg med deres hurtigste årlige hastighed siden slutningen af 2022, en periode hvor ejendomsmarkedet var ved at vælte af virkningen af Liz Truss’ mini-budget.

Ifølge realkreditinstitut Nationwide steg huspriserne med 2,1 % i juli, op fra 1,5 % i juni, hvor den gennemsnitlige ejendomspris nåede £266.334.

Markedsopsving og Bank of Englands kommende beslutning

De seneste data kommer, mens Bank of England forbereder sig på at træffe beslutning om en potentiel rentenedsættelse.

Centralbankens basisrente har ligget på det højeste i 16 år på 5,25 % i næsten et år. Beslutningen følges nøje, da den yderligere kan påvirke boligmarkedets bane.

Robert Gardner, Nationwides cheføkonom, bemærkede, at på trods af de seneste stigninger er huspriserne stadig cirka 2,8 % under topniveauerne i sommeren 2022.

Aktiviteten på boligmarkedet har holdt sig relativt stabil de seneste måneder, og antallet af godkendte realkreditlån til boligkøb ligger på omkring 60.000 om måneden.

Dette tal er omkring 10 % under præ-pandemiske niveauer, men forbliver respektabelt givet det højere rentemiljø.

Overkommelige udfordringer fortsætter

På trods af den positive udvikling i boligpriserne er overkommelighed fortsat en væsentlig udfordring for mange købere.

Gardner fremhævede, at for en typisk førstegangskøber svarer de månedlige afdrag på realkreditlån nu til omkring 37 % af hjembetalingen sammenlignet med 28 % før pandemien.

Gardner påpegede, at investorernes forventninger om et beskedent fald i Bank of Englands basisrente i de kommende år kunne hjælpe med at reducere låneomkostningerne.

Han advarede dog om, at virkningen ville være beskeden, da de nuværende fastforrentede realkreditpriser allerede medvirker til forventede rentefald.

Overkommeligheden vil sandsynligvis kun forbedres gradvist gennem en kombination af lønvækst, der overstiger væksten i boligpriserne, med en vis støtte fra beskedent lavere låneomkostninger.

Markedstillid og potentielle rentenedsættelser

Alice Haine, en analytiker hos Bestinvest by Evelyn Partners, tilskrev prisstigningen til voksende tillid til boligmarkedet på trods af vedvarende prispres.

Hun foreslog, at en potentiel rentenedsættelse fra Bank of England kunne yderligere katalysere markedsaktiviteten.

Boligmarkedet udviser tegn på en genopblussen efter dets stenede tur i 2023, hvor høje låneomkostninger og lavt udbud kvælede aktiviteten.

Hun henviste til data fra Zoopla, der indikerer, at antallet af aftalte salg i de fire uger frem til den 21. juli steg 16 % sammenlignet med samme periode sidste år. Denne stigning, sammen med det højeste antal boliger på markedet i seks år, tyder på, at sælgere er ivrige efter at udnytte de forbedrede forhold.

Nathan Emerson fra Propertymark gentog denne stemning og fremhævede positivitetens tilbagevenden til boligmarkedet.

Han understregede, at en rentenedsættelse kombineret med den nye regerings forpligtelse til at bygge næsten to millioner nye boliger inden 2029, kunne forynge boligsektoren.

Det har været udbredt forventet, at de kan se på at sænke basisrenten, og denne kombination af faktorer kan føre til en foryngelse for boligsektoren.

Det britiske boligmarked viser tegn på bedring, og huspriserne er steget med deres hurtigste årlige takt siden slutningen af 2022.

Mens overkommelighedsudfordringer fortsat er, fremmer voksende markedstillid og potentielle rentenedsættelser fra Bank of England positive udsigter.

Da markedet fortsætter med at navigere i denne dynamik, forventes anden halvdel af året at bringe yderligere vækst og stabilitet.

