Hvad driver Zomatos tyreløb? Blinkits vækst og stærke indtjening i 1. kvartal driver aktierne frem

For tre år siden, den 17. juli, hånede Harsh Goenka, formand for RPG Enterprises, humoristisk IPO-vanvid omkring Zomato på sociale medier. Hans indlæg understregede den skepsis, mange investorer følte over Zomatos potentiale.

Spol frem til i dag har Zomato mere end fordoblet sin markedsværdi og nåede næsten 30 milliarder dollars.

Denne bemærkelsesværdige væksthistorie er drevet af robust indtjening i 1. kvartal og den imponerende præstation af dets hurtige handelssegment, Blinkit.

En fantastisk børsnotering og stigende markedsværdi

Zomato, Indiens førende platform til levering af mad, fik sin debut på aktiemarkedet med en børsnotering, der blev tegnet 38,25 gange.

På trods af den indledende skepsis blev aktien noteret til en præmie på over 50 %, hvilket gav den en markedsværdi på cirka 12 milliarder dollars.

I løbet af de seneste tre år er Zomatos markedsværdi steget, mere end fordoblet. Alene det seneste år steg aktiekursen med over 209%.

I fredags steg Zomatos aktier med 19% til et rekordhøjt niveau, med markedsværdien på næsten 30 milliarder dollars, understøttet af bedre end forventet Q1-resultater.

Stærk indtjening i 1. kvartal øger tilliden

Zomatos indtjeningsrapport for 1. kvartal afslørede en betydelig stigning i nettoresultatet, der hoppede fra 20 millioner Rs i april-juni kvartal 2023 til Rs 2,53 milliarder for samme periode i 2024.

Bruttoordreværdien (GOV) på tværs af dets B2C-virksomheder, herunder levering af mad, hurtig handel og udestående, voksede med 53 % år-til-år til 15.455 mio. Rs.

Mens levering af mad oplevede en stigning på 27 % i GOV, steg Blinkits GOV med 130 %, og udgangssegmentet voksede med 106 %.

Zomatos aggressive ekspansionsplaner inkluderer at øge antallet af Blinkit-butikker fra de nuværende 639 til 1.000 i marts 2025 og yderligere til 2.000 i 2026.

Disse ambitiøse mål opstilles samtidig med, at lønsomheden bevares, hvilket fremhæver virksomhedens vækststrategi.

Mæglerhuse hæver målpriserne

De stærke resultater for 1. kvartal fik flere mæglerfirmaer, herunder Goldman Sachs, Jefferies og Bank of America Securities, til at hæve deres målpriser for Zomatos aktie.

Jefferies og Bank of America satte deres målkurs til 275 Rs, mens Goldman Sachs satte den til 280 Rs.

Goldman Sachs fremhævede Zomato som en af de hurtigst voksende internetvirksomheder og forventer en CAGR på 38 % fra FY24 til FY27, med marginer i den højere ende af globale fødevaresammenligninger.

Blinkit: Game-changer

Zomato købte Blinkit, en kæmpende 10-minutters købmandsleveringsopstart, for 568 millioner dollars i en handel med alle aktier i 2022.

I første omgang blev dette opkøb mødt med skepsis, hvilket fik Zomatos aktiekurs til at falde med 20 %.

Blinkit har dog vist sig at være en væsentlig vækstdriver.

De seneste indtjeningsdata viser øgede bidrag fra Blinkit og Zomatos datterselskab for dagligvareforsyning, Hyperpure, hvilket fører til de stærke resultater for 1. kvartal.

Goldman Sachs har bemærket, at Blinkits underforståede værdiansættelse nu overstiger Zomatos kerneforretning for fødevarelevering og når 13 milliarder dollars, næsten halvdelen af Zomatos markedsværdi.

Denne værdiansættelse er en seks gange stigning fra det foregående år, drevet af højere end forventet GOV-estimater.

Fremtiden for hurtig handel i Indien

COVID-19-pandemien accelererede væksten af quick-commerce (Q-commerce) industrien, da nedlukninger og sikkerhedsproblemer holdt folk indendørs.

Indførelsen af modeller, der arbejder hjemmefra, har yderligere ført til denne tendens, især blandt by-millennials og Gen-Z-forbrugere.

Ifølge en rapport fra Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, forventes Q-commerce-segmentet at vokse med en CAGR på 27,9% mellem FY22 og FY27.

Goldman Sachs anslår, at Q-commerce platforme, der i øjeblikket er aktive i færre end 30 byer, har potentialet til at udvide til 40-50 byer, hvilket repræsenterer et samlet adresserbart marked (TAM) på ca.

De mener, at segmentet for hurtig handel kan erobre omkring 70 % af Indiens online-købmandsmarked inden for 2-3 år, hvilket skaber en balance mellem prissætning og leveringstider.

Zomatos bemærkelsesværdige vækstbane er drevet af dets strategiske opkøb af Blinkit og robuste Q1-indtjening.

Da sektoren for hurtig handel fortsætter med at udvide, er Zomato godt positioneret til at udnytte denne tendens, hvilket driver yderligere vækst og investortillid. Med ambitiøse ekspansionsplaner og fokus på rentabilitet ser Zomatos tyreløb ud til at fortsætte.

