Sunrun Inc (NASDAQ: RUN) er onsdag steget mere end 15 %, efter rivalen SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR) indgav en konkursbegæring efter måneders kampe relateret til højere renter.

SPWR stod for nylig over for beskyldninger om økonomisk uredelighed, som var medvirkende til, at GLJ Research kaldte SunPower-aktier “værdiløse” i juli.

Men elendigheden af SunPower kan være en velsignelse for Sunrun, som allerede er i forhandlinger om at bringe nogle af sine tidligere forhandlere som partnere.

På indtjeningsopkaldet her til morgen kaldte Sunruns administrerende direktør Mary Powell SPWR-konkurs en mulighed for Sunrun til at “vinde andel på en økonomisk disciplineret og afmålt måde”.

Sunrun-aktien har genvundet næsten hele sit tab siden starten af 2024.

Sunrun bringer SPWR-ledere ombord

Sunrun hyrede også Ellen Struck og Matt Brost – to tidligere ledere af SunPower Corporation onsdag. Struck og Brost skal stå i spidsen for den nye boligforretning hos firmaet med solcelleløsninger til boliger.

“Vi forventer strategisk vækst i segmentet for nye boliger i de kommende kvartaler,” sagde CEO Powell til analytikere under opkaldet i dag.

Derudover rapporterede RUN et overraskende overskud for sit andet finansielle kvartal onsdag.

Dens indtægter toppede også Street-estimaterne for at levere tillid til, at kontantgenerering vil falde mellem $350 millioner og $600 millioner i 2025.

Sunrun installerede 265 megawatt-timers lagerkapacitet i andet kvartal – en stigning på hele 152 % på årsbasis. Du kan læse det Nasdaq-noterede firmas fulde resultatmeddelelse på dette link.

Goldman Sachs hæver kursmålet på Sunrun-aktien

Sunrun genererede 217 millioner dollars i kontanter i det nyligt afsluttede kvartal. Det vil forblive fokuseret på marginer, men er forpligtet til at lancere nye produkter og tjenester for at “udvide kundernes levetidsværdier” i de kommende måneder, ifølge virksomhedens pressemeddelelse onsdag.

Det og de positive bemærkninger om indtjeningsopfordringen var tilstrækkelige for Goldman Sachs-analytiker Brian Lee til at hæve sit kursmål på RUN til $20, hvilket signalerer potentialet for yderligere 5,0% gevinst herfra.

Investeringsselskabet forventer, at et stærkt cash flow og SunPower-konkurs vil levere fortsatte markedsandele til Sunrun fremover.

Lees optimisme deles bredt af andre Wall Street-analytikere. Det gennemsnitlige kursmål på Sunrun-aktien ligger i øjeblikket på endnu højere $22, hvilket svarer til omkring 16% opside herfra. Alligevel er RUN ikke en attraktiv aktie for indkomstinvestorer, da den i øjeblikket ikke betaler udbytte.

