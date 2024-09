Den britiske regulator undersøger Amazons investering på 4 milliarder dollar i AI-firmaet Anthropic

Competition and Markets Authority (CMA) har iværksat en formel undersøgelse af Amazons investering på flere milliarder dollar i det amerikanske kunstige intelligensfirma Anthropic.

Undersøgelsen har til formål at afgøre, om partnerskabet potentielt kan skade konkurrencen i Storbritannien. CMA meddelte torsdag, at det har indledt en “fase 1”-undersøgelse for at vurdere, om Amazon-Anthropic-aftalen udgør en relevant fusionssituation, der kan have en negativ indvirkning på det konkurrencemæssige landskab.

De første resultater giver anledning til en formel undersøgelse

Efter en foreløbig undersøgelse konkluderede CMA, at den har indsamlet tilstrækkelig information til at påbegynde en formel undersøgelse af Amazon-antropisk alliance. Tilsynsmyndighedens meddelelse på sin hjemmeside angiver, at den nu har op til 40 arbejdsdage til at beslutte, om transaktionen berettiger en dybere “fase 2” undersøgelse.

Dette trin vil afgøre, om aftalen rent faktisk kan skade konkurrencen, og i så fald hvilke foranstaltninger der kan være nødvendige for at afbøde sådanne virkninger.

Detaljer om Amazons investering i Anthropic

Amazon afsluttede sin investering på 4 milliarder dollar i Anthropic i marts. Handlen, der blev afsluttet over to faser, omfattede en indledende aktiepost på 1,25 milliarder USD erhvervet i september, efterfulgt af en yderligere transaktion på 2,75 milliarder USD tidligere i år.

Som en del af aftalen vil Anthropics avancerede store sprogmodeller blive integreret i Amazons Bedrock-platform, som bruges til at udvikle generative AI-applikationer. Disse modeller vil blive trænet og implementeret på Amazons tilpassede AI-chips, udviklet af Amazon Web Services (AWS) cloud computing-division.

Amazon og Anthropics svar på undersøgelsen

Som svar på CMA’s beslutning om at fortsætte med en indledende fase 1-fusionssonde udtrykte en talsmand for Amazon skuffelse. Talsmanden understregede, at samarbejdet med Anthropic ikke giver anledning til konkurrenceproblemer eller opfylder CMA’s tærskel for gennemgang.

Amazon fremhævede sin rolle i at udvide valgmuligheder og konkurrence inden for teknologisektoren gennem sin investering i Anthropic. De bemærkede også, at Amazon ikke har nogen bestyrelsesplads eller beslutningsmagt hos Anthropic, som bevarer friheden til at samarbejde med andre udbydere.

Anthropic gentog Amazons følelser og bekræftede dets uafhængighed som virksomhed. En antropisk talsmand udtalte, at firmaets strategiske partnerskaber og investorforhold ikke kompromitterer dets virksomhedsledelse eller frihed til at samarbejde med andre.

Talsmanden glædede sig over muligheden for at samarbejde med CMA og give en omfattende forståelse af Amazons investering og deres kommercielle samarbejde.

En bredere kontekst af lovgivningsmæssig kontrol

Amazon-antropisk partnerskab er ikke den eneste aftale under CMA’s undersøgelse. Regulatoren undersøger også partnerskabet på mange milliarder dollar mellem den amerikanske softwaregigant Microsoft og AI-lederen OpenAI. CMA har endnu ikke offentliggjort, om det vil iværksætte en fase 1-undersøgelse af Microsoft-OpenAI-aftalen.

I USA har Federal Trade Commission (FTC) også vist interesse for nylige investeringer og partnerskaber inden for teknologisektoren. I januar udstedte FTC ordrer til store teknologivirksomheder, herunder Microsoft, Amazon og Google, samt AI-virksomheder som OpenAI og Anthropic, der krævede, at de afslørede oplysninger om deres seneste samarbejder og investeringer.

Dette træk understreger et voksende regulatorisk fokus på implikationerne af betydelige investeringer og partnerskaber inden for det hastigt udviklende felt af kunstig intelligens.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.