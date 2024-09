Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), den førende overvågnings- og sikkerhedsplatform for cloud-applikationer, har rapporteret om en imponerende indtjening i andet kvartal, der overstiger markedets forventninger, hvilket har fået investorer til at revurdere aktiens potentiale.

Torsdag annoncerede Datadog en Non-GAAP EPS på $0,43 for 2. kvartal 2024, hvilket oversteg analytikernes prognoser med $0,07.

Derudover opnåede virksomheden en omsætning på 645 millioner dollars, hvilket markerer en robust stigning på 26,7 % år-til-år og oversteg forventningerne med 19,9 millioner dollars.

Virksomhedens solide præstation fremhæver dets operationelle effektivitet, med driftslikviditet på $164 millioner og frit cash flow på $144 millioner.

Denne stærke økonomiske opvisning førte til en markant stigning på 9 % i Datadogs aktiekurs ved åbent marked i dag.

Datadogs finansielle stabilitet understreges af dens likviditet med kontanter, likvider og omsættelige værdipapirer på i alt $3,0 milliarder pr. 30. juni 2024.

Virksomheden oplevede også sin kundebase med årlig tilbagevendende omsætning (ARR) på $100.000 eller mere vokse med 13% år-over-år til cirka 3.390 kunder.

Ambitiøse mål

Når vi ser fremad, har Datadog sat ambitiøse mål for de kommende kvartaler. For 3. kvartal 2024 forventer virksomheden en omsætning mellem $660 millioner og $664 millioner og forventer en Non-GAAP nettoindkomst pr. aktie mellem $0,38 og $0,40.

For hele året forventer Datadog indtægter i intervallet $2,62 milliarder til $2,63 milliarder, med ikke-GAAP driftsindtægter forventet mellem $620 millioner og $630 millioner.

Disse fremskrivninger overgår selskabets tidligere prognoser, der blev delt i 1. kvartals indtjeningsmeddelelse.

Administrerende direktør Olivier Pomel krediterede kvartalets succes for enestående udførelse og den ekspanderende indførelse af Datadogs multi-produkt platform.

Virksomhedens engagement i innovation blev vist på DASH 2024-brugerkonferencen, hvor nye produkter som Agentless Scanning, Data Security og Code Security blev introduceret.

Disse forbedringer styrker Datadogs sikkerhedstilbud og styrker dets lederskab inden for skyovervågning.

Lanceringen af Live Debugger-værktøjet sammen med den generelle tilgængelighed af LLM Observability og Kubernetes Autoscaling-løsninger har yderligere styrket Datadogs markedsposition som frontløber inden for skyovervågning.

nøgleudnævnelser i ledergruppen

Datadog har også styrket sit lederteam med nøgleudnævnelser.

Yanbing Li er blevet udnævnt til Chief Product Officer, hvilket bringer værdifuld erfaring fra Google, mens David Galloreese tiltræder som Chief People Officer, der bringer et væld af ekspertise fra Walmart.

Datadogs integrerede platform tilbyder en omfattende suite af overvågnings- og sikkerhedsløsninger, der adskiller den fra konkurrenter som New Relic og Dynatrace.

Denne unikke positionering gør Datadog i stand til at fange en større del af den voksende efterspørgsel efter cloud-baseret overvågning.

Men det konkurrencemæssige landskab i teknologisektoren kræver kontinuerlig innovation og tilpasning.

Datadogs evne til at være på forkant med teknologiske skift og imødekomme skiftende kunders forventninger vil være afgørende for at opretholde sin vækstbane.

Vurdering

Med hensyn til værdiansættelse afspejler Datadogs forward-pris-til-indtjening (P/E)-forhold, baseret på den øvre ende af dets EPS-guidance ($1,66 for FY24), en præmie sammenlignet med branchegennemsnittet, hvilket signalerer stærk investortillid.

Men virksomhedens pris-til-salg (P/S)-forhold, i betragtning af de nuværende omsætningsprognoser, antyder en præmievurdering i forhold til historiske gennemsnit.

Når vi analyserer Datadogs aktiepræstation, vil det være afgørende at overvåge, om den aktuelle kursbane stemmer overens med dens robuste fundamentals.

Efter en stigning i aktiekursen efter børsnoteringen i september 2020 toppede Datadogs aktie nær $200 i november 2021 før et markant fald, og nåede et lavpunkt nær $62 i begyndelsen af sidste år.

De seneste Q2-resultater kan signalere et potentielt vendepunkt, hvilket gør Datadog til en spændende aktie at se for både langsigtede og kortsigtede investorer.

Modstand over $138 er en stor hindring

Selvom aktien er fordoblet siden da, har den stået over for betydelig modstandshandel over $138 siden starten af 2024. En anden ting at bemærke er, at aktiens 100-dages glidende gennemsnit er på nippet til at krydse under sit 200-dages glidende gennemsnit, hvilket er et potentielt signal for en langsigtet nedadgående trend.

DDOG-diagram af TradingView

Derfor skal investorer, der er positivt indstillet over for aktien, men endnu ikke har købt den, træde varsomt og ikke indlede en betydelig lang position, før aktien lukker over $138 på de daglige diagrammer. De kan akkumulere aktien på nuværende niveauer, men skal holde et strengt tab under det kortsigtede lavt sving på $98,80.



Handlere, der er bearish på aktien, kan bruge dagens opspring til en ny shorting-mulighed.

Hvis aktien opgiver dagens gevinst i de kommende dage, vil det indikere bearish momentum vil fortsætte på mellemlang sigt, og aktien kan igen falde tilbage til under $100, hvor man kan booke overskud på korte positioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.