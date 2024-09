Palantir-aktien stiger med 6% efter strategisk partnerskab med Microsoft

Palantir Technologies oplevede en stigning på 6% i aktiekursen torsdag efter annonceringen af et strategisk partnerskab med Microsoft.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette samarbejde har til formål at forbedre sikker cloud-, analyse- og kunstig intelligens (AI)-kapaciteter for de amerikanske forsvars- og efterretningssamfund, hvilket forstærker Palantirs stærke tilstedeværelse i den offentlige sektor.

Palantir, der er kendt for sine avancerede softwareløsninger, der er skræddersyet til regeringsbrug, vil udnytte dette partnerskab ved at integrere dets nøgleprodukter – inklusive Gotham, Foundry, Apollo og den nye AI Platform (AIP) – med Microsofts specialiserede cloud-tjenester til offentlige myndigheder.

Dette samarbejde forventes ikke kun at styrke Palantirs operationelle evner, men også styrke dets markedstilstedeværelse inden for den offentlige sektor, et kritisk område for virksomheden.

Palantir genererede 54% af sin omsætning fra offentlige kunder

Copy link to section

Tidligere på ugen rapporterede Palantir sin seneste indtjening og reviderede sin årlige omsætningsprognose opad.

Virksomheden forventer nu en årlig omsætning mellem $2,74 milliarder og $2,75 milliarder, hvilket overstiger dens tidligere prognose på $2,68 milliarder til $2,69 milliarder.

Denne justering overgår også LSEG-konsensusestimatet på $2,7 milliarder, hvilket afspejler virksomhedens tillid til dets vækstbane.

I et brev til aktionærerne fremhævede administrerende direktør Alex Karp, at Palantirs sidste 12-måneders indtjening fra dets amerikanske regeringsvirksomhed, som omfatter efterretnings- og forsvarsagenturer, har oversteget 1 milliard dollars for første gang.

Navnlig genererede virksomheden 54 % af sin omsætning fra offentlige kunder i andet kvartal, hvilket understreger den strategiske betydning af dets offentlige engagementer.

Palantirs aktie er steget med omkring 60 % år-til-dato, og dette seneste partnerskab med Microsoft vil sandsynligvis yderligere styrke investorernes tillid.

For Microsoft understreger dette partnerskab dets mål om at levere avancerede cloud- og AI-løsninger, der er skræddersyet til de specifikke behov hos offentlige myndigheder.

Ved at gå sammen med Palantir kan Microsoft yderligere styrke sin position som en nøgleleverandør af sikre og effektive teknologiløsninger til den offentlige sektor.

Hvorfor er dette partnerskab vigtigt?

Copy link to section

Partnerskabet mellem Palantir og Microsoft repræsenterer en strategisk gevinst for begge virksomheder.

For Palantir giver det en platform til at udvide sin rækkevidde og forbedre udbredelsen af sine banebrydende produkter inden for en afgørende sektor.

For Microsoft forstærker det sit engagement i at støtte statslige agenturer med avancerede cloud- og AI-funktioner, som er afgørende for at modernisere driften og forbedre resultaterne.

Dette samarbejde markerer en væsentlig milepæl i integrationen af sofistikeret teknologi inden for det amerikanske forsvars- og efterretningssamfund.

Ved at kombinere Palantirs ekspertise inden for softwareløsninger med Microsofts robuste cloud-infrastruktur lover partnerskabet at levere forbedrede muligheder og operationelle forbedringer, hvilket sætter en ny standard for teknologiintegration i offentlige operationer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.