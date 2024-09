Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Bill Ackmans Pershing Square Capital Management udforsker et større opkøb, rettet mod Howard Hughes Holdings Inc (NYSE: HHH) med planer om at tage ejendomsmæglerfirmaet privat.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ackman sigter mod at erhverve de resterende 62% af Howard Hughes, som Pershing Square ikke ejer i øjeblikket.

Værdiansættelsen af denne potentielle handel forbliver uoplyst, men nyheden har allerede haft en positiv effekt på Howard Hughes’ aktie, som er steget næsten 5% her til morgen.

Howard Hughes har oplevet et udfordrende år

Copy link to section

Flytningen kommer på et afgørende tidspunkt for både Pershing Square og Howard Hughes.

Sidstnævnte har oplevet et udfordrende år, hvor aktien faldt mere end 18 % før meddelelsen.

I modsætning hertil er S&P 500-indekset steget cirka 9 % i samme periode.

Ejendomsmæglerfirmaet, opkaldt efter den legendariske forretningsmagnat Howard Hughes, har haft det svært i 2024, hvilket kan have ansporet interesse fra Ackman og hans team.

Howard Hughes Holdings har reageret på tilbuddet ved at danne en særlig komité til at undersøge “forskellige potentielle alternativer”, hvilket indikerer, at bestyrelsen tager Pershing Squares forslag alvorligt.

Skiftet til privat ejerskab kan give Howard Hughes mulighed for at træffe langsigtede strategiske beslutninger væk fra presset fra de offentlige markeder, hvilket potentielt kan positionere virksomheden til fremtidig vækst.

Hvorfor er Pershing Square interesseret i Howard Hughes?

Copy link to section

Pershing Squares interesse i Howard Hughes følger dens nylige beslutning om at annullere planer om et børsnoteret udbud (IPO), et skridt, der har genereret betydelige spekulationer.

Ved at opkøbe Howard Hughes ville Pershing Square få kontrol over en betydelig ejendomsportefølje, hvilket kan påvirke virksomhedens strategiske retning og markedstilstedeværelse betydeligt.

Kapitalforvaltningsselskabet har engageret Jefferies som sin rådgiver for det potentielle opkøb, hvilket signalerer et seriøst engagement i handlen.

Howard Hughes, som kom fra General Growth Properties efter sin konkurs under finanskrisen i 2008, omstrukturerede for nylig for udelukkende at fokusere på fast ejendom.

Sidste måned udsprang det sin Las Vegas Aviators baseball-franchise og South Street Seaport, hvilket strømlinede sin drift.

I sin seneste finansrapport for andet kvartal overgik Howard Hughes analytikernes forventninger.

Virksomhedens administrerende direktør, David R. O’Reilly, udtrykte optimisme med hensyn til den fremtidige efterspørgsel efter nyt areal fra boligbyggere, hvilket tyder på en positiv udsigt for ejendomsmarkedet.

Denne stemning afspejles i konsensus “køb”-vurderingen fra Wall Street-analytikere, som fremskriver et gennemsnitligt kursmål på $84 for Howard Hughes’ aktie, hvilket indikerer potentiale for en gevinst på mere end 20%.

Det potentielle opkøb af Pershing Square kan omforme Howard Hughes Holdings fremtid og give virksomheden nye muligheder for vækst og udvikling.

Efterhånden som markedet reagerer på denne udvikling, vil investorer nøje følge med i, hvordan handlen udvikler sig, og hvad den betyder for den bredere ejendomssektor.

Da opkøbet potentielt vil medføre betydelige ændringer til Howard Hughes, rådes interessenter til at holde sig informeret om yderligere opdateringer og strategiske skift.

Udviklingen af denne aftale vil være afgørende for at forstå dens indvirkning på både virksomheder og ejendomsmarkedet som helhed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.