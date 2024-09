Venezuela blokerer X midt i eskalerende spændinger mellem Maduro og Musk

Venezuelas præsident Nicolás Maduro har eskaleret spændingerne med Elon Musk ved at beordre midlertidig blokering af adgangen til X, den sociale medieplatform, der tidligere var kendt som Twitter.

Dette skridt, som kommer midt i en igangværende online tvist mellem de to og i kølvandet på Maduros kontroversielle genvalg, repræsenterer en betydelig nedkæmpelse af dissens i landet.

Maduro beskylder Musk for at skabe uro

Maduro, der ofte fremstiller sig selv som en revolutionær socialist, har anklaget Musk for at bruge X til at fremme protester og uroligheder i Venezuela.

Præsidenten hævder, at disse handlinger er en del af et bredere “fascistisk, imperialistisk” kupforsøg støttet af USA. I en tale holdt torsdag aften udtalte Maduro,

Han har overtrådt reglerne ved at tilskynde til had, fascisme, borgerkrig, død, konfrontation af venezuelanere og har overtrådt alle venezuelanske love.

Disse beskyldninger afspejler den bredere fortælling, der ofte anvendes af Maduros regering, som ofte giver udenlandske magter, især USA, skylden for landets interne udfordringer.

Ved at angribe Musk, fremstiller Maduro den sociale medie-mogul som en væsentlig ekstern trussel mod Venezuelas suverænitet.

Regeringen beordrer X blokeret i 10 dage

Som svar på disse anklager meddelte Maduro, at Venezuelas nationale telekommission ville blokere adgangen til X i en periode på 10 dage.

“Vi vil fjerne det sociale netværk X ud af cirkulation i Venezuela i 10 dage,” erklærede Maduro.

Fredag morgen rapporterede brugere i Venezuela, at indlæg på X var stoppet med at indlæse, hvor kun dem, der bruger VPN’er, kunne få adgang til platformen.

Dette skridt understreger regeringens igangværende bestræbelser på at undertrykke dissens og kontrollere informationsstrømmen i landet.

Sociale medieplatforme som X har længe været et vigtigt værktøj for oppositionsgrupper i Venezuela til at organisere protester og dele information, hvilket gør dem til et hyppigt mål for regeringsreaktioner.

Konsekvenserne af forbuddet

Det midlertidige forbud mod X rejser flere kritiske spørgsmål om fremtiden for ytringsfrihed og adgang til information i Venezuela.

Ved at blokere en af de mest populære sociale medieplatforme kvæler regeringen effektivt en nøglevej for offentlig diskurs og dissens.

Dette kan få betydelige konsekvenser for landets allerede skrøbelige politiske miljø.

Derudover kan beslutningen om at målrette mod en platform ejet af en højt profileret figur som Elon Musk yderligere belaste Venezuelas allerede spinkle forhold til USA.

Musk, en milliardær-iværksætter med betydelig indflydelse, kunne bruge sin platform til at forstærke situationen i Venezuela og henlede større international opmærksomhed på Maduro-regeringens handlinger.

Fremad: Hvad kan du forvente?

Efterhånden som 10-dages forbuddet skrider frem, er det stadig at se, om den venezuelanske regering vil forlænge blokeringen eller tage yderligere skridt mod andre sociale medieplatforme.

Situationen rejser også spørgsmål om, hvordan internationale aktører, herunder USA, kan reagere på denne seneste eskalering.

Indtil videre vil venezuelanere med adgang til VPN’er fortsætte med at bruge X og andre blokerede platforme til at dele information og udtrykke dissens.

Regeringens vilje til at pålægge en så væsentlig begrænsning tyder dog på, at der kan være mere stringente foranstaltninger i horisonten.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.