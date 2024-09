Hvordan Norges svage krone (NOK) driver væksten i turisme og fisk og skaldyrseksport

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Norges svækkede valuta, kronen (NOK), viser sig at være et tveægget sværd for landet.

På den ene side driver det en stigning i turismen og tiltrækker besøgende, der engang fandt landet uoverkommeligt dyrt. På den anden side styrker det eksporten af fisk og skaldyr, selvom valutaens fald vækker bekymring for den bredere økonomi.

Dette komplekse scenarie fremhæver, hvordan Norges finansielle landskab udvikler sig under vægten af valutadepreciering.

Valutaforringelse fremmer turismen

Historisk kendt som en af Europas dyreste rejsedestinationer, oplever Norge nu en betydelig tilstrømning af turister, takket være den svækkede værdi af landets valuta.

Siden starten af 2024 er den norske krone svækket med 5,85 % over for den amerikanske dollar og 4,84 % over for euroen.

Denne tendens, som begyndte i 2014 med faldet i råoliepriserne, har fortsat gjort Norge mere overkommeligt for internationale rejsende.

Udvikling i antallet af turisters hotelgæsteovernatninger i forhold til ændringer i værdien af NOK-valuta

Lande som Kina, USA, Tyskland, Holland og nabolandet Sverige og Danmark sender nu flere turister til Norge.

Tiltrækningen af Norges naturlige vidundere, fra de majestætiske fjorde til det fascinerende nordlys, er nu mere tilgængelig for en bredere vifte af besøgende.

Ifølge Statista forventes Norges rejse- og turismemarked at generere $4.682 millioner (€4.291 millioner) i 2024. Dette marked forventes at vokse med en årlig hastighed på 3,03 % fra 2024 til 2029, hvilket potentielt når en værdi på $5.436 millioner (€ 4.977 millioner) inden 2029.

Den svækkede krone er en nøglefaktor i denne forventede vækst, hvilket gør Norge til en mere attraktiv destination for budgetbevidste rejsende.

Norsk fisk og skaldyrseksport stiger

Deprecieringen af kronen har også haft en betydelig indvirkning på Norges fiske- og skaldyrsindustri, en vital bestanddel af landets økonomi.

I juli nåede norsk fisk og skaldyrseksport op på 13 milliarder NOK (1,18 milliarder USD/1,08 milliarder euro), hvilket er en stigning på 6 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Denne stigning i eksportværdien kommer på trods af et kraftigt fald i laksepriserne, hvilket typisk vil lægge pres på omsætningen.

Christian Chramer, administrerende direktør i Norske Fiskeriråd, tilskrev væksten primært til valutaeffekten.

“Vi ser, at et kraftigt fald i laksepriserne blev kompenseret af volumenvækst, og i sidste ende er det valutaeffekten, der tilføjer værdi,” forklarede Chramer.

Norges største markeder for fisk og skaldyrseksport i juli omfattede Polen, Danmark og Holland, hvor landet eksporterede til 111 nationer, én mere end i juli sidste år.

Værdien af norsk fiske- og skaldyrseksport nåede et rekordhøjt niveau i 2023, hvor fisk og skaldyr for en værdi af 172 milliarder NOK blev sendt ud af landet. Chramer bemærkede, at kronens devaluering bidrog med næsten 15 milliarder NOK til denne total, hvilket understreger valutaens indvirkning på industrien.

Hvorfor falder kronen?

Norges krone, der engang var et symbol på økonomisk styrke, har oplevet en betydelig svækkelse i løbet af det seneste årti.

Valutaens fald er primært knyttet til landets store afhængighed af olie- og gaseksport.

I takt med at de globale oliepriser er faldet, er kronens værdi også faldet.

Derudover har global økonomisk usikkerhed og risikoaversion ført til et frasalg i kronen, som anses for at være en af de mest volatile valutaer blandt G10-landene.

Det hurtige fald i inflationen har svækket valutaen yderligere, hvilket signalerer, at økonomien kan afkøles hurtigere end forventet og påvirker investorernes tillid.

Norges centralbank, Norges Bank, har ikke et politisk mål for kronen, men den anerkender valutaens betydning for inflation og økonomisk aktivitet.

Centralbankchef Ida Wolden Bache har understreget, at en strammere pengepolitik typisk styrker kronen, men det nuværende miljø giver udfordringer.

Analytikerne er ikke særligt optimistiske med hensyn til kronens udsigter på kort sigt.

Commerzbanks valutastrateg Volkmar Baur bemærkede, at selvom en restriktiv holdning fra Norges Bank kunne øge markedets tillid, er det usandsynligt, at den norske krone stiger betydeligt i det nuværende risikovillige miljø.

Francesco Pesole, en valutastrateg hos ING, gentog denne stemning og anerkendte vanskeligheden ved at forudsige et opsving for kronen på baggrund af høj markedsvolatilitet.

Pesole foreslog dog, at en korrektion i EUR/NOK-kursen kunne være mulig med et større opsving i NOK sammenlignet med den svenske krone (SEK) på grund af forskellige pengepolitikker.

Mens en tilbagevenden til stærkere niveauer fortsat er usikker, giver kronens depreciering i øjeblikket et midlertidigt løft til sektorer som turisme og fiske- og skaldyrseksport.

Alligevel kaster de bredere økonomiske konsekvenser af en svag valuta fortsat en skygge over Norges finansielle fremtid.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.