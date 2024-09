Vil sølvpriserne stige i næste uge, når markederne ser inflationsdataene?

Sølvpriserne forblev relativt afdæmpede fredag, med kurs mod endnu et markant ugentlig fald.

Investorer holder nøje øje med økonomiske indikatorer for at få indsigt i potentielle amerikanske rentenedsættelser i september, samtidig med at de holder øje med næste uges inflationstal.

På trods af de seneste tilbageslag har sølv vist en vis modstandsdygtighed ved at opretholde støtten over sit 200-dages glidende gennemsnit, selvom handlende fortsat er forsigtige med potentialet for yderligere nedadgående bevægelser.

Sølvs handelsudvalg: Navigerende nøgleunderstøttelse og modstandsniveauer

Sidste uges handelsaktivitet i sølv (XAG/USD) har afsløret udviklingen af et handelsinterval, hvor købere respekterer det 200-dages glidende gennemsnit som et vigtigt støtteniveau på $26,11 og det 50-dages glidende gennemsnit, der fungerer som modstand ved $29,41.

Dette mønster tyder på, at sølv kan fortsætte med at handle inden for et bredt område på kort sigt, da markedet afventer mere definitive økonomiske signaler.

Yderligere støtte findes på 50% retracement-niveauet på $27,22, mens der stødes på modstand på 50% retracement-niveauet på $29,54.

Disse niveauer er kritiske for handlende, da de angiver, hvor prisen kan finde betydeligt købs- eller salgspres.

Feds rentebeslutninger: Afbalancering af inflation og markedsforventninger

Federal Reserves politiske beslutningstagere går på stram snor, mens de afvejer den afkølende inflation mod potentialet for fremtidige rentenedsættelser.

Ifølge CME FedWatch Tool prissætter markederne i øjeblikket en 55% sandsynlighed for en rentenedsættelse på 50 basispoint i september, med endnu en nedsættelse forventet i december.

Fed har understreget, at dens beslutninger vil blive styret af økonomiske data snarere end aktiemarkedsvolatilitet, hvilket lægger større vægt på kommende inflationsdata.

Næste uges udgivelser af forbrugerprisindekset (CPI) og producentprisindekset (PPI) vil være afgørende for udformningen af Feds politikforløb.

Disse indikatorer vil give yderligere klarhed om, hvorvidt inflationen afkøles tilstrækkeligt til at retfærdiggøre en rentenedsættelse, eller om Fed bliver nødt til at fastholde sin nuværende holdning for at kontrollere prispresset.

Arbejdsmarkedets modstandsdygtighed: En faktor i sølvs udsigter

De seneste amerikanske data om arbejdsløshedsansøgninger overraskede markederne ved at komme ind bedre end forventet, hvilket mindskede bekymringer om potentiel svaghed på arbejdsmarkedet.

Denne modstandsdygtighed på arbejdsmarkedet tilføjer endnu et lag af kompleksitet til Feds beslutningsproces, da stærke beskæftigelsesdata kan mindske behovet for rentenedsættelser.

For sølv er samspillet mellem økonomiske data og Fed-politik særlig vigtigt.

Hvis Fed vælger rentenedsættelser, kan det føre til en svagere amerikanske dollar og lavere obligationsrenter, som begge understøtter højere sølvpriser.

Omvendt, hvis Fed fastholder sin nuværende holdning, kan sølv stå over for yderligere nedadgående pres.

Silvers potentiale: Et forsigtigt optimistisk syn

På trods af den nuværende nedadgående tendens er de langsigtede udsigter for sølv fortsat forsigtigt optimistiske. Metallet er godt positioneret til at drage fordel af flere scenarier, herunder øget risikoaversion eller forventninger om løsere monetære forhold.

Skulle inflationen afkøles, og Fed fortsætter med rentenedsættelser, kan sølv se en genopblussen, efterhånden som investorer søger sikre aktiver.

Desuden giver sølvs dobbeltrolle som både industrielt og ædelmetal yderligere støtte.

I tilfælde af en økonomisk afmatning kan sølv drage fordel af sin status som sikker havn.

Omvendt, hvis økonomien forbliver stærk, kan industriel efterspørgsel efter sølv hjælpe med at drive priserne højere.

