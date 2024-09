Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Da den amerikanske økonomi viser tegn på afmatning, fremhævet af de seneste jobdata, der ikke lever op til forventningerne, søger investorerne stabile muligheder.

Ifølge David Kostin, Chief US Equity Strategist hos Goldman Sachs, kan det være afgørende at flytte fokus til modstandsdygtige aktier.

Her er tre aktier, der skiller sig ud for deres potentiale til at klare sig godt selv i en nedtur:

F5 Inc (NASDAQ: FFIV)

F5-aktien er i øjeblikket faldet omkring 6,0 % i forhold til dets højeste år til dato.

Den seneste svaghed opvejer en mulighed for at opbygge en position i dette stabile vækstnavn, der kan overgå i en aftagende økonomi, skrev Goldman Sachs’ Kostin i en nylig rapport.

Med 16 procentpoint ligger den 10-årige EBITDA-vækstvariabilitet for F5 Inc. i den højere ende i forhold til sine jævnaldrende til at skrive.

Aktier i cloud-sikkerhedsselskabet kan være et godt valg for den bagerste halvdel af 2024, da dens ledelse citerede AI-medvind, da den udsendte bedre end forventet guidance for fjerde finansielle kvartal i slutningen af juli.

Domino’s Pizza Inc (NYSE: DPZ)

Goldman Sachs-strateg David Kostin forventer også, at Domino’s Pizza vil tilbyde stabil vækst i en aftagende økonomi.

Den 10-årige EBITDA-vækstvariabilitet for den Michigan-baserede pizzarestaurantkæde er fastgjort til 7 procentpoint ved skrivning. Konsensus er, at DPZ skal vokse omsætningen med 7% og EPS med endnu højere 10% i dets nuværende regnskabsår.

Russell Weiner – administrerende direktør for Domino’s, talte med Mad Money-værten Jim Cramer i sidste måned, at “værdien aldrig har været højere”, da han afslørede en stigning i ordrer. CEO Weiner forudsagde også fortsat styrke i hans virksomheds amerikanske forretning på det tidspunkt.

Domino’s aktie giver i øjeblikket et udbytte på 1,38%, hvilket er endnu en god grund til at have det i din portefølje.

Zoetis Inc (NYSE: ZTS)

Investeringsselskabet anbefaler at eje Zoetis-aktier for at positionere sig for en potentiel økonomisk afmatning i USA.

Tidligere i august kom selskabet med medicin til kæledyr og vaccinationer foran indtægtsestimaterne for sit andet regnskabskvartal og hævede sin helårs-guidance for den samme metrik med omkring 50 millioner dollars.

Alligevel er ZTS faldet mere end 5,0 % i forhold til starten af 2024, hvilket gør det endnu mere attraktivt som en investering i skrift.

Det New York-noterede firma oplevede “imponerende global operationel vækst” i både selskabsdyr- og husdyrvirksomheder i sit seneste rapporterede kvartal.

