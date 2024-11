Big Tobacco tilbyder $24 milliarder forlig for at løse canadiske retssager

Philip Morris International (PM.N), British American Tobacco (BATS.L) og Japan Tobacco (2914.T) har indgået en foreslået løsning på C$32,5 milliarder ($23,6 milliarder) for at løse en langvarig juridisk tvist i Canada.

Forliget kommer efter næsten et årti med retssager, efter en dom i Quebec i 2015, der tildelte erstatning til over 100.000 rygere og tidligere rygere, som hævdede, at virksomhederne ikke havde advaret forbrugerne tilstrækkeligt om sundhedsrisici forbundet med rygning.

Forslaget er en del af en mæglingsproces, der overvåges af en retsudpeget mægler.

Rettens afgørelse i 2015 tilkendte C$15 milliarder i erstatning

Den juridiske kamp begyndte i 2015, da en domstol i Quebec afsagde dom mod de canadiske datterselskaber af Philip Morris, British American Tobacco og Japan Tobacco.

Dommen tildelte cirka 15 milliarder C$ i erstatning til rygere i Quebec, som hævdede, at virksomhederne havde kendt til sundhedsrisiciene ved rygning siden 1950’erne, men fortsatte med at sælge deres produkter uden ordentlige advarsler.

Efter at retten stadfæstede kendelsen i 2019, søgte de canadiske enheder konkursbeskyttelse, hvilket gav tid til forhandlinger om en potentiel løsning.

Mæglingsprocessen fører til forslag til flere milliarder dollar

Under rettens tilsyn har de canadiske datterselskaber af de tre tobaksgiganter forhandlet vilkårene for et forlig.

Selvom det samlede afregningsbeløb på C$32,5 milliarder er fastsat, er fordelingen af denne sum mellem Philip Morris, British American Tobacco og Japan Tobacco endnu ikke afsluttet.

Selskaberne forbliver optimistiske om, at den juridiske proces snart vil afslutte, hvor Philip Morris’ CEO Jacek Olczak udtrykker håb om, at deres canadiske enhed, Rothmans, Benson & Hedges (RBH), kan flytte fokus til fremtidige forretningsaktiviteter.

BAT kalder den foreslåede plan for et “positivt skridt”

British American Tobacco, som ejer Imperial Tobacco Canada, har beskrevet det foreslåede forlig som et positivt skridt hen imod en løsning.

Mens virksomheden afholdt sig fra at give specifikke detaljer om planen, understregede den sin støtte til forligsrammen.

Virksomheden planlægger at bruge tilgængelige likviditetsreserver og fremtidige pengestrømme fra canadisk tobakssalg til at finansiere sin del af forliget.

På trods af denne meddelelse faldt British American Tobaccos aktier med 3 % fredag morgen, hvilket afspejler investorernes forsigtighed.

Philip Morris forventer at stemme om planen i december

Den foreslåede forligsplan kræver godkendelse fra sagsøgerne, før den fortsættes.

Philip Morris har udtalt, at en afstemning forventes at finde sted i december 2024, med et efterfølgende retsmøde for at godkende planen sandsynligvis i første halvdel af 2025, hvis afstemningen går igennem.

En vellykket afstemning ville afslutte mange års usikkerhed for tobaksselskabernes canadiske aktiviteter, som har opereret under konkursbeskyttelse og står over for betydelige finansielle forpligtelser.

Forlig markerer et markant skift i canadiske tobakssager

Dette forlig, hvis det blev godkendt, ville være et af de største i canadisk retshistorie og et vendepunkt i tobakssager i landet.

Sagen har fremhævet de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af rygning og tobaksselskabernes ansvar for at afsløre risici for forbrugerne.

Det understreger også den betydelige økonomiske indvirkning, som sådanne retssager kan have på store globale aktører som Philip Morris, British American Tobacco og Japan Tobacco, når de navigerer i løbende juridiske udfordringer i forskellige jurisdiktioner.