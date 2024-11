Guld krydser $2.700 for første gang: Hvad er det, der driver stigningen i gult metal?

Guldpriserne er for første gang steget i vejret ud over tærsklen på 2.700 dollars, drevet frem af forventninger om yderligere monetære lempelser og øget efterspørgsel efter sikre tilflugtssteder midt i geopolitisk usikkerhed omkring det amerikanske præsidentvalg og igangværende konflikter i Mellemøsten.

Fra fredag steg spotguld 0,6 % til $2.709,81 per ounce, efter at have nået et rekordhøjt niveau på $2.714,00 tidligere.

Alene i denne uge er guldbarrer steget med over 2 %, mens amerikanske guldfutures steg med 0,7 % for at slutte sig til $2.725.

Guldprisstigning på grund af stigende geopolitiske spændinger

Analytikere tilskriver guldets opadgående momentum til stigende geopolitiske spændinger, der driver investorer i retning af sikre aktiver.

“Markederne fortsætter med at se på geopolitik, og udviklingen fra den ene dag til den anden i Mellemøsten giver næring til usikkerhed,” siger Rhona O’Connell, analytiker hos StoneX til nyhedsbureauet Reuters.

Nylige udtalelser fra Libanons militante gruppe Hizbollah og den israelske premierminister Benjamin Netanyahu angående den tiltagende konflikt i regionen har kun øget investorernes frygt.

Stigningen i guldpriserne afspejler en stærk tilbøjelighed blandt handlende, især fra de asiatiske markeder.

Den uafhængige analytiker Ross Norman sagde til Reuters: “Gulds gennembrud forbi den psykologisk betydningsfulde $2.700-mærke i asiatiske åbningstider tyder på, at den spekulative interesse topper.”

Han forklarede, at guld er vidne til robust handelsaktivitet, tilsyneladende ligeglad med faktorer som faldende inflation og statsrenter.

Guldpris: yderligere rentenedsættelser fra store centralbanker

Med en bemærkelsesværdig stigning på over 31 % i år tilskrives guldets rally i høj grad udsigten til yderligere lempelser fra store centralbanker, herunder den amerikanske centralbank, sammen med de igangværende geopolitiske spændinger.

På det fysiske marked har forhandlere i Indien rapporteret, at de tilbyder rabatter på grund af et fald i efterspørgslen, som er blevet påvirket af de rekordhøje priser, især forud for en nøglefestival.

Markedsanalytikere antyder, at guld kan møde modstand omkring $2.750-mærket, hvis det fortsætter sin stigning.

Frank Watson, en markedsanalytiker hos Kinesis Money, kommenterede: “Skulle guld bevare sin opadgående bane, kan det støde på modstand på cirka 2.750 $ pr. ounce, hvilket flugter med den øvre grænse for den stigende trendkanal, vi har observeret siden slutningen af juli.”

Efterhånden som de geopolitiske spændinger eskalerer, og pengepolitikken forbliver usikker, viser tiltrækningen af guld som et sikkert tilflugtssted ingen tegn på at aftage, hvilket styrker dets position som en dominerende kraft på markedet.

Bankmajor ING sagde: “Vi tror på, at makrobilledet kombineret med en sikker efterspørgsel midt i en eskalering af spændinger i Mellemøsten og den igangværende krig i Ukraine vil drive guldet til nye højder.”