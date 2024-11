Hvorfor styrtede Manappuram Finance-aktier?

Manappuram Finances aktier faldt kraftigt den 17. oktober og faldt så meget som 15 % til 150,73 INR i morgenhandel, efter at Reserve Bank of India (RBI) beordrede sit datterselskab, Asirvad Microfinance, til at standse låneudbetalinger.

Centralbankens undertrykkelse af Asirvad sammen med tre andre ikke-bankvirksomheder (NBFC’er) citerede væsentlige tilsynsbekymringer med hensyn til prisfastsættelse af lån.

RBI standser lån hos Asirvad Microfinance, hvilket udløser salg

RBI annoncerede sin handling mod Asirvad Microfinance, Arohan Financial Services, DMI Finance og Navi Finserv og beordrede dem til at stoppe lånesanktioner og udbetalinger.

Ifølge RBI var disse firmaer engageret i overdreven prisfastsættelsespraksis, der overtrådte regulatoriske retningslinjer.

Asirvad Microfinance, en kritisk del af Manappuram Finance, der yder små lån til kvinder med lav indkomst, bidrog med 27 % til moderselskabets samlede omsætning i FY24.

Efter RBI’s meddelelse ramte aktierne i Manappuram Finance hurtigt et salgsfremstød, hvor analytikere rejste bekymringer over potentielle indtjeningspåvirkninger og behov for kapitaltilførsel.

Mæglerhuse reagerer med blandede udsigter til aktien

Den internationale mæglervirksomhed Jefferies nedgraderede Manappuram til at ‘holde’ med henvisning til sandsynligheden for reduceret indtjening og det potentielle behov for Asirvad for at rejse kapital.

Firmaet advarede om, at moderselskabet muligvis skal træde til med kapitalstøtte, hvis Asirvads nettoformue forringes, hvilket tilføjer pres på Manappurams finansielle stabilitet.

Bank of America gentog sit ‘køb’-opfordring, men reducerede sin målpris fra 240 INR til 220 INR pr. aktie, og justerede indtjeningsestimaterne ned med 3-6 % for at afspejle langsommere vækst hos Asirvad.

“Aktien er allerede faldet med 25% i løbet af de sidste tre måneder, hvilket i vid udstrækning tegner sig for vækstsvagheden,” bemærkede mæglerhuset og tilføjede, at guldfinansiering fortsat er et lyspunkt.

Morgan Stanley indtog en mere forsigtig holdning og nedjusterede Manappuram til ‘ligevægt’ og reducerede indtjeningsprognosen med 30 % for FY26-27.

Mæglingen fremhævede risici fra langsommere udlånsvækst, strammere kreditpraksis og forhøjede hensættelser for at bevare investorernes tillid, hvilket kunne forsinke ethvert opsving i aktien.

JP Morgan reviderede også sit syn på Manappurams obligationer og advarede om, at RBI’s indgriben kan påvirke virksomhedens låneomkostninger og finansieringsadgang.

CRISIL opretholder i øjeblikket en langsigtet ‘AA-/Stable’ rating på Asirvad Microfinance, men analytikere advarer om, at yderligere reguleringskontrol kan føre til nedgraderinger.

Manappuram står over for gentagne reguleringsmæssige undersøgelser

Det er ikke første gang, Manappuram Finance kommer under pres fra centralbanken.

I maj udsendte RBI et råd, der begrænsede kontantudbetalingen af lån til både Manappuram og dets peer, Muthoot Finance, og instruerede dem om at overholde indkomstskattelovens grænse på 20.000 INR for kontantudbetalinger.

I september pålagde RBI guldfinansiører at gennemgå deres praksis for udstedelse af lån efter at have markeret uregelmæssigheder i lån mod pantsatte guldsmykker.

Analytikere mener, at disse reguleringsforanstaltninger kan tynge vækst og rentabilitet i guldfinansieringssektoren.

Asirvad Microfinance lover korrigerende handling

Som svar på RBI’s direktiv udtalte Asirvad Microfinance: “Vi værdsætter feedback fra RBI og har taget øjeblikkelige skridt for at underrette vores bestyrelse.

Der er indkaldt til et møde for at behandle de rejste bekymringer og træffe de nødvendige korrigerende handlinger.”

Mens RBI’s træk vækker bekymring over operationel stabilitet, er mæglerselskaber fortsat uenige om de langsigtede udsigter for Manappuram Finance.

Med guldfinansieringsvirksomheden udviser modstandsdygtighed, mener nogle analytikere, at nuværende værdiansættelser kan udgøre en købsmulighed. Men investorernes stemning forbliver skrøbelig, og aktien kan tage tid at genoprette midt i den igangværende regulatoriske usikkerhed.