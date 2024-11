Yen glider forbi 150 per dollar: Japan i høj beredskab for yderligere fald midt i økonomisk usikkerhed

Japans valutaembedsmænd har udsendt en advarsel, da yenen er faldet ud over den kritiske tærskel på 150 per dollar, hvilket signalerer risikoen for yderligere fald på trods af potentielle interventionsforanstaltninger.

Efter bemærkningerne fra Atsushi Mimura, landets øverste valutaembedsmand, formåede yenen et lille opsving og steg 0,2 % til 149,86 per dollar.

Ifølge en Bloomberg-rapport tyder analytikere, der overvåger valutaen, at den kan falde yderligere, muligvis nå 160 per dollar, påvirket af robuste amerikanske økonomiske data, der har fået handlende til at dæmpe forventningerne til Federal Reserves rentenedsættelser.

Usikkerheden i både japansk og amerikansk pengepolitik bidrager til udsving i yenens værdi.

Premierminister Shigeru Ishiba indikerede tidligere på måneden, at Japan ikke er forberedt på yderligere renteforhøjelser, selvom han senere afstemte sine synspunkter med Bank of Japans (BOJ).

Omvendt tyder overnight-indekserede swaps på, at Fed sandsynligvis vil gennemføre mindst to kvartpoints rentenedsættelser i de kommende tre møder frem til januar.

“Markedet overpriser stadig en rentenedsættelse fra Fed, så da vi ser forventningerne falde, tror jeg, at yenen gradvist vil svækkes,” sagde Tohru Sasaki, chefstrateg hos Fukuoka Financial Group Inc. Han tilføjede, at yenen kunne nå de 160, når vi går ind i det nye år.

Et yderligere fald i yenen mod 150 eller 155 kan få BOJ til at overveje tidligere renteforhøjelser end forventet, ifølge Kazuo Momma, en tidligere administrerende direktør for BOJ, der talte på en Bloomberg-konference i sidste uge.

Han bemærkede, at BOJ’s beslutning om at hæve renten i juli i høj grad var drevet af yenens svaghed.

Indtil nu har embedsmænd fra finansministeriet stort set afholdt sig fra at kommentere yenens bevægelse siden den 7. oktober, hvor stærke amerikanske jobdata udløste et salg.

Deres udtalelser angiver typisk graden af bekymring med hensyn til valutaens stabilitet og sandsynligheden for intervention.

“Der er en mulighed for, at dollar-yenen vil stige mere, så Mimura kom sandsynligvis med kommentaren for at bremse yenens yderligere depreciering,” bemærkede Teppei Ino, Tokyo-chef for globale markedsundersøgelser hos MUFG Bank Ltd.

Han advarede om, at BOJ måske er ved at løbe tør for tid til at gribe effektivt ind.

Investorstemningen er også formet af usikkerheden omkring kommende valg i både USA og Japan.

Det potentielle afkast fra tidligere præsident Donald Trump eller risikoen for, at Japans regerende liberale demokratiske parti mister sit flertal i underhuset, øger markedsvolatiliteten.

“Hvis vi bryder 152, ser jeg 156, hvis vi ikke ser nogen indgriben fra finansministeriet,” forudsagde Shoki Omori, chefdeskstrateg hos Mizuho Securities Co.

Han bemærkede, at selvom verbale indgreb kan stige, synes sandsynligheden for, at Japan aktivt støtter sin valuta før det nationale valg den 27. oktober, lav.

Markedsdeltagere vil nøje overvåge udtalelser fra centralbankembedsmænd i begge lande, især en tale af BOJs viceguvernør Shinichi Uchida, der repræsenterer guvernør Kazuo Ueda.

Nogle analytikere mener dog, at betydelige bevægelser i valutaen er usandsynlige på kort sigt på grund af det fremherskende forsigtige miljø.

“Med Trump-risikoen i tankerne ser det ud til, at miljøet vil fortsætte med at gøre det svært at sælge dollaren på kort sigt,” skrev Yujiro Goto, chef for valutastrategi hos Nomura Securities Co. i Tokyo.

Han tilføjede, at selvom han forventer en justering af dollar-yen-kursen mod slutningen af året, vil den sandsynligvis forblive forhøjet omkring 150-mærket på kort sigt.