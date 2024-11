VanEck sænker Ethereum-prisprognosen til $7.334: Hvad førte til denne skarpe revision?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

VanEck, et førende kapitalforvaltningsfirma, har drastisk reduceret sin langsigtede prisprognose for Ethereum (ETH) til $7.333 i 2030, et betydeligt fald fra det tidligere estimat på $22.000.

Denne revision signalerer et fald på 67 % og har fået investorer og analytikere til at revurdere Ethereums fremtid midt i skærpet konkurrence og skiftende markedsforhold.

Matthew Siegel, leder af digital asset research hos VanEck, annoncerede dette skift i perspektiv og understregede, at firmaets tidligere forudsigelser var alt for optimistiske.

Oprindeligt forventede VanEck, at Ethereum-priserne kunne nå $22.000 under standardmarkedsforhold, $154.000 på et tyremarked og endda $360.000 i et usædvanligt gunstigt scenario.

Det skiftende landskab på kryptovalutamarkedet nødvendiggjorde imidlertid denne revurdering.

Layer 2-netværk udfordrer Ethereums vækst

En primær årsag til VanEcks reviderede prisprognose er den stigende fremtræden af Layer 2 (L2) netværk, som opererer oven på Ethereums basislag og har tiltrukket både værdi og brugere væk fra selve Ethereum.

Tidligere forventede VanEck en afbalanceret fordeling af Total Value Locked (TVL) og Miner Extractable Value (MEV) mellem Ethereum- og L2-netværk.

Nylige data indikerer dog, at L2-netværk nu råder over cirka 90% af markedsandelen, hvilket efterlader Ethereum med kun 10%.

Dette markante skift fremhæver, at L2-løsninger som Arbitrum og Optimism effektivt løser problemer med skalerbarhed og transaktionsomkostninger, hvilket gør dem mere attraktive for udviklere og brugere.

Som følge heraf har den formindskede efterspørgsel efter Ethereums basislagstjenester fået VanEck til at justere sit prismål, hvor Siegel advarer om, at denne tendens yderligere kan begrænse Ethereums prispotentiale.

SEC ETF-godkendelse hjælper ikke Ethereum

På trods af, at US Securities and Exchange Commission (SEC) godkendte spot Ethereum-børshandlede fonde (ETF’er) tidligere på året, har Ethereums markedsydelse ikke levet op til forventningerne.

VanEcks reviderede prognose afspejler denne underperformance sammenlignet med andre førende kryptovalutaer som Bitcoin og Solana.

Oprindeligt blev godkendelsen af spot-ETF’er set som en potentiel katalysator for Ethereums vækst, hvilket gav institutionelle investorer lettere adgang til aktivet.

Markedets reaktion har dog været lunken, hvilket har fået VanEck til at revurdere sine udsigter.

Bitcoins udsigter midt i Ethereums nedgradering

Mens VanEck har skåret sin Ethereum-prognose, fastholder firmaet et optimistisk udsigter for Bitcoin. Siegel antyder, at resultaterne af det kommende amerikanske præsidentvalg kan påvirke Bitcoins prisbane betydeligt.

Han hævder, at en Donald Trump-sejr kan udløse en hurtig stigning i Bitcoins værdi, hvilket potentielt kan skubbe den til nye rekordhøje højder.

VanEck har sat et ambitiøst prismål på $350.000 for Bitcoin inden 2030, hvilket afspejler tilliden til Bitcoins kapacitet til at erobre en større andel af det globale guldmarked.

Denne forudsigelse står i skærende kontrast til firmaets nedjusterede udsigter for Ethereum, hvilket forstærker synet på Bitcoin som en mere robust lager af værdi i det nuværende økonomiske landskab.

Konkurrerende blockchains som Solana og Avalanche, der tilbyder hurtigere transaktionshastigheder og lavere gebyrer, eroderer Ethereums markedsdominans.

Derudover underminerer stigningen i L2-netværk yderligere Ethereums kontrol over decentraliserede finansmarkeder (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT).

VanEcks reviderede prognose indikerer, at Ethereums markedsposition muligvis ikke er så sikker, som den engang så ud.

Ændringer i reglerne, især vedrørende DeFi-protokoller og indsatstjenester, kan påvirke Ethereums økosystem og påvirke dets prisforløb.

Selvom SEC’s godkendelse af spot-ETF’er repræsenterer en positiv udvikling, understreger den matte markedsreaktion de løbende udfordringer, Ethereum står over for med hensyn til at opretholde investorernes interesse.

For investorer signalerer VanEcks reviderede Ethereum-kursmål en mere forsigtig tilgang til det digitale aktivmarked.

Mens Ethereum fortsat er en kritisk spiller i blockchain-området, tyder den skiftende dynamik i markedsandele og konkurrence fra L2-løsninger på, at fremtidig vækst kan være mere afdæmpet end tidligere forventet.

Omvendt præsenterer VanEcks bullish perspektiv på Bitcoin en alternativ investeringsfortælling, der antyder, at de, der søger langsigtede gevinster, kunne overveje at diversificere deres porteføljer mod Bitcoin, især i betragtning af dets potentiale til at trives midt i geopolitiske begivenheder og dets voksende status som en digital værdibutik.