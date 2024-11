Hvordan Taylor Swifts merch kunne give Target en fordel i forhold til Costco

Costco har måske guldbarrer, men Target satser på sin egen slags guld: Taylor Swift-merchandise.

Forhandleren annoncerede eksklusive Taylor Swift-produkter til udgivelse på Black Friday, inklusive en vinyl, cd og en særlig bog, der fortæller om sangerindens oplevelser under hendes blockbuster Eras Tour.

Flytningen er en del af Targets igangværende samarbejde med popikonet, der tilføjer mere end ti eksklusive versioner af hendes albums, som butikken har udgivet.

Swifts fandom er kendt for sin appetit på samleobjekter, og analytikere mener, at dette nye tilbud kan give et markant løft til Targets salg i feriesæsonen.

Analytikere forudser, at Taylor Swift-varer kan løfte Targets salg i fjerde kvartal

UBS-analytiker Michael Lasser ser Taylor Swift-partnerskabet som en strategisk leg til at skabe spænding, øge trafikken og opbygge kundeloyalitet.

Ifølge en Morning Consult-undersøgelse identificerer 69 % af amerikanske voksne sig som fans af Taylor Swift, med 16 % af dem, der identificerer sig som ivrige fans – svarende til cirka 42 millioner superfans.

Lasser vurderer, at hvis blot 2% af disse ivrige fans køber både albummet og bogen, kan Targets salg i fjerde kvartal stige med $100 millioner.

Han bemærkede også, at disse fremskrivninger er konservative, da de ikke tager højde for yderligere køb i butikken, som fans kan foretage under deres besøg.

Ud over den direkte indvirkning på merchandise-omsætningen, siger Lasser, at samarbejdet understreger Targets fokus på “nyhed, innovation og eksklusivitet,” elementer, der kan skabe buzz og differentiere detailhandleren i den konkurrenceprægede feriesæson.

Fans forbereder sig på at stille tidligt op til Taylor Swift-udgivelser

Swifts fans, kendt for deres dedikation, er allerede klar til udgivelsen.

Varen vil være tilgængelig i Target-butikker på Black Friday og online fra næste dag.

Mange fans forventer, at varer bliver udsolgt hurtigt, ligesom Swifts tour-merchandise, der angiveligt genererede 200 millioner dollars alene i løbet af 2023-benet.

Forhandlere forventes også at udnytte den store efterspørgsel, hvilket giver anledning til bekymring for, at varer kan blive udsolgt endnu hurtigere.

Analytikere foreslår, at Target kan overveje at følge Costcos eksempel med at sætte købsgrænser, som det gjorde med guldbarrer, for at styre lagerbeholdningen og forhindre hamstring.

Kan Taylor Swifts fandom drive vedvarende vækst for Target?

Selvom Taylor Swifts merchandise kan skabe et buzz, kan dets indvirkning på Targets samlede omsætning være begrænset.

Hårde linjer, kategorien der inkluderer salg af underholdning, tegnede sig kun for 13 % af Targets samlede omsætning i kvartalet, der sluttede august 2024.

Men i et detaillandskab, hvor Target har mistet markedsandele, kan enhver strategi, der holder kunderne engageret, være værdifuld.

Lasser understregede, at tidspunktet for udgivelsen kunne hjælpe Target i en potentielt ustabil juleshoppingsæson og skrev: “Disse lanceringer bør give en differentieret trafikdriver.”

Taylor Swift har allerede bevist sin økonomiske indflydelse gennem sine rekordstore turnéer og merchandisesalg – en effekt kaldet “Swiftonomics”.

Hvis dette partnerskab viser sig så succesfuldt, som analytikere forudsiger, kan Target nyde et betydeligt løft fra Swift-effekten, hvilket hjælper detailhandleren med at konkurrere med giganter som Costco.

Hvad er det næste for Target på et overfyldt detailmarked?

Ud over Black Friday-udgivelserne sigter Target mod at fortsætte med at udnytte partnerskaber og eksklusive merchandise for at fremme kundeloyalitet.

Forhandlerens samarbejde med Swift følger en trend med brands, der samarbejder med berømtheder for at skille sig ud i et overfyldt detailmiljø.

Mens Costco fokuserer på væsentlige og efterspurgte produkter som guldbarrer, læner Targets strategi sig mod kulturel relevans og fanengagement med det formål at tiltrække yngre, trendkyndige shoppere.

Efterhånden som feriesæsonen nærmer sig, vil disse strategier være afgørende for begge detailhandlere for at fange forbrugernes opmærksomhed og forbrug.