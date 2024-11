American Express bliver eneejer af Swisscard, da UBS sælger sin andel på 50 %

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

UBS frasælger en del af Credit Suisse-forretningen, som det erhvervede sidste år ved at sælge den faldne banks 50 % af aktierne i kreditkortudbyderen Swisscard.

Ifølge en erklæring fra Swisscard vil UBS overføre sit 50% ejerskab i virksomheden til sin joint venture-partner, American Express.

Mens de økonomiske detaljer forbliver uoplyst, er transaktionen en del af UBS’ bredere strategi for at strømline driften efter dets nødovertagelse af Credit Suisse i 2023.

Hvilke ændringer for kortholdere?

American Express (Amex) vil overtage det fulde ejerskab af Swisscard efter at have erhvervet UBS’ 50% andel.

Denne overgang vil gøre Amex til eneejer, hvilket gør det muligt at fortsætte med at udstede American Express-, Mastercard- og Visa-kort i Schweiz.

Swisscard forsikrede, at de eksisterende kortholdere, forhandlere og partnere ikke ville stå over for øjeblikkelige ændringer.

Credit Suisse-kortholdere vil blive flyttet til UBS’s platform i 2025, da UBS flytter sit fokus for at tilpasse sig dets nye operationelle setup.

UBS sælger andel i Swisscard

Frasalget af sin andel på 50 % i Swisscard er en del af UBS’ igangværende indsats for at optimere driften efter købet af Credit Suisse.

UBS fremhævede, at udstedelse af kreditkort gennem Swisscard ikke længere passer med dets operationelle og strategiske mål.

Skiftet gør det muligt for UBS at koncentrere sig om at integrere Credit Suisses aktiver, der komplementerer dens bredere forretningsmodel, og samtidig afhænde dem, der ikke stemmer overens med dets langsigtede planer.

UBS har selektivt afhændet dele af Credit Suisse-forretningen, der blev erhvervet under sidste års nødovertagelse. I juni solgte UBS sin andel i Credit Suisse Securities (Kina), og i juli nåede man til enighed om at sælge en forsikringsrelateret investeringsgren af Credit Suisse.

Salget af Swisscards 50% ejerandel markerer endnu et strategisk skridt, da UBS forfiner sin portefølje for at sikre synergi mellem dets nye og eksisterende aktiviteter.

Credit Suisse-kortholdere vil overgå til UBS’s kreditkortplatform i midten af 2025. UBS forsikrede, at der ikke kræves handling fra kortholdere i denne periode, da de vil modtage information om udstedelse af nye kort i god tid.

Banken understregede, at denne overgang ville være problemfri og sikre minimal forstyrrelse for kunderne under overgangen. Skiftet sigter mod at integrere Credit Suisses kortforretning i UBS’s infrastruktur problemfrit.

Swisscard til at opretholde driften under Amex ejerskab

På trods af ændringerne vil Swisscard fortsætte sine aktiviteter i Schweiz og udstede kort under licenserne American Express, Mastercard og Visa. Dette træk vil give Swisscard mulighed for at opretholde sine eksisterende forretningsforbindelser og samtidig udnytte opbakningen fra American Express som eneejer.

Denne strategiske justering af UBS og American Express søger at sikre kontinuitet for Swisscards operationer og tjenester på det schweiziske marked.