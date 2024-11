Den norske bank DNB køber den svenske investeringsbank Carnegie for 1,14 mia

Norges største bank, DNB (DNB.OL), skal købe den svenske investeringsbank og kapitalforvalter Carnegie for 12 milliarder svenske kroner (1,14 milliarder dollar).

Den kontante transaktion, som er aftalt med private equity-firmaet Altor og minoritetsinteressenter, forventes at lukke i første halvdel af 2025, afventende myndighedsgodkendelse.

Handlen er en del af DNB’s strategi om at udvide sin rækkevidde i Norden og øge sin gebyrbaserede omsætning, i overensstemmelse med bankens indsats for at diversificere og booste sine indtægtsstrømme på baggrund af skiftende markedsdynamikker.

DNB sigter mod vækst i omsætningen, ikke nedskæringer, i Carnegie-opkøbet

DNB forventer, at opkøbet primært vil drive indtægtsvækst frem for omkostningssynergier.

Bankens finansdirektør, Ida Lerner, fremhævede, at fokus er på at udnytte begge virksomheders kombinerede kapaciteter.

DNB forventer, at handlen vil give et afkast på den investerede kapital på over 15 % takket være forbedret effektivitet og et styrket kundetilbud.

I modsætning til nogle andre nylige bankfusioner indeholder dette opkøb ikke planer om jobnedskæringer, hvilket signalerer, at DNB lægger vægt på at fastholde ekspertise og kontinuitet i driften.

Nordisk banksektor oplever fornyet M&A-aktivitet

Opkøbet kommer i takt med, at fusioner og opkøb i den nordiske banksektor tager fart.

DNBs køb af Carnegie følger andre regionale tiltag, såsom Nordeas opkøb af Danske Banks norske aktiviteter og Handelsbankens salg af sin finske forretning for €1,3 mia.

Mens europæiske banker navigerer i skiftende økonomiske forhold og faldende renter, sigter aftaler som DNB på at sikre vækst gennem udvidet kundeservice og et bredere geografisk fodaftryk.

DNB forventer et kapitalafkast på 15 % fra Carnegie-integration

Ved at integrere Carnegie, der forvalter 436 milliarder kroner i aktiver, planlægger DNB at skabe en mere konkurrencedygtig nordisk bankplatform. Opkøbet forventes at styrke DNB’s tilbud til kunderne og frigøre nye indtægtsmuligheder, hvilket positionerer banken for vedvarende vækst.

DNB’s finansielle rådgivere for transaktionen omfatter DNB Markets og Morgan Stanley, mens Carnegie rådgives af Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank og Lenner & Partners.

Opkøbet af Carnegie med sin 850 mand store arbejdsstyrke betragtes af DNB som en mulighed for at integrere værdifuld ekspertise og styrke sine serviceevner. Banken understregede den kulturelle pasform og videndelingspotentialet mellem de to enheder, hvilket fremhævede den strategiske karakter af dette opkøb.

Med det nordiske finansielle marked under forandringer, sigter DNB på at udnytte Carnegies stærke markedsposition til at styrke sine servicetilbud og kunderelationer.

Købet af Carnegie stemmer overens med bredere tendenser i Europa, hvor banker i stigende grad henvender sig til fusioner og opkøb for at diversificere indtægtsstrømmene.

Mens giganter som BNP Paribas og UniCredit foretager lignende tiltag på deres respektive markeder, adskiller DNBs fokus på indkomstsynergier frem for omkostningsbesparelser deres tilgang.

Da DNB forbereder sig på at aflægge kvartalsindtjening, forventes opkøbet at blive en nøglefaktor i udformningen af forventningerne og strategien for de kommende år.