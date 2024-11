Elon Musk forbliver neutral på XRP, bekræfter, at krypto ‘hjælper med individuel frihed’

SpaceX og Teslas CEO Elon Musk diskuterede forskellige emner under sit politiske møde i Pennsylvania.

Da han blev spurgt om kryptoregler i USA og hans mening om XRP Ledgers potentielle vedtagelse af finansielle institutioner, forblev Musk neutral over for XRP, mens han bekræftede støtten til det overordnede kryptovalutamarked.

Tesla-milliardæren understregede, at “krypto i sagens natur hjælper med individuel frihed.”

I mellemtiden afspejlede det digitale aktivrum optimismen, som malede prisdiagrammer grønt, med altcoins, der førte opad.

XRP fastholdt upsides i weekenden, og skiftede hænder til $0,5517 efter at have vundet 3% i den seneste dag.

Elon Musks holdning til XRP

Elon Musk fortsatte med at vise støtte til Donald Trump i hans Pennsylvania-turné.

Den tidligere præsident er fortsat vidne til massiv støtte, efterhånden som valget nærmer sig ( ifølge Polymarket ).

I mellemtiden stillede en person spørgsmålstegn ved SEC’s holdning til digitale tokens under det nuværende Biden-regime, og hvorvidt finansielle institutioner ville inkorporere XRP Ledger (i fremtiden). Elon Musk havde et neutralt syn på Ripples token.

I mellemtiden udløste hans positive holdning til det brede kryptomarked synlig optimisme.

US SEC har angrebet XRP i løbet af de sidste år og kalder det et sikkerhedstoken. Mens dommeren afgjorde, at pengeoverførslen ikke var i strid med de fastsatte love, appellerede agenturet dommen i begyndelsen af oktober.

Appellen så mange kryptofortalere, der kritiserede SEC’s tilgang til regulering af kryptovaluta, hvor mange forudså massive ændringer, hvis Trump vinder valget i november.

Elon Musk støtter pro-XRP advokat Deaton til at erstatte senator Warren

Teslas administrerende direktør bekræftede sin støtte til den XRP-venlige advokat John Deaton for at erstatte senator Elizabeth Warren – som arbejder sammen med Gary Gensler for at “dræbe kryptoindustrien i Amerika.”

Source – X

Musk svarede Coinbase CEO og medstifter Brian Armstrong, som har angrebet SEC, siden det sagsøgte hans børs, og endda inviterede regulatoren til en domstolskamp.

I mellemtiden stemmer Musks “Ja”-svar overens med Armstrongs synspunkter og støtter Deaton til at erstatte Elizabeth Warren under den kommende afstemning i Massachusetts Senat.

Desuden afslørede det solide svar hans tillid til, at Warrens anti-krypto-holdning ville fortsætte med at skade den økonomiske frihed i USA.

XRPs aktuelle prishandling

Altcoinen handlede til $0,5517 efter en stigning på næsten 3% i løbet af den seneste dag. XRP blinker bullish-signaler, og stigningen på 90% i daglig handelsvolumen indikerer optimisme for fortsatte kursstigninger.

Source – Coinmarketcap

Den massive fællesskabsstøtte forud for det kommende valg, som forblev bundet til krypto end før, kunne hjælpe XRP med at absorbere enhver SEC-udløst bearishness midt i et bredt baseret krypto-tyreløb.

Desuden har regulatoren mistet troværdighed gennem årene. Således kan Ripples altcoin endelig samle sig som andre top digitale aktiver i det kommende tyreløb.