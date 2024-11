Guldprisen rammer 2.740 $ midt i købelyst og usikkerhed omkring valget i USA

Mod alle odds har guldpriserne fortsat deres lystige løb og ramte nye rekordhøjder i mandags.

I skrivende stund var den mest aktive december-kontrakt på COMEX på $2.742,40 per ounce, en stigning på 0,5% fra den forrige lukning.

Tidligere i sessionen havde kontrakten ramt et rekordhøjt niveau på $2.747,70 per ounce.

“Dette markerer også den syvende dag for et positivt træk i de foregående otte og løfter varen til en ny rekordhøj, ud over $2.730-regionen under den asiatiske session,” sagde Haresh Menghani, redaktør på Fxstreet.com, i en rapport.

Guldpriserne er steget på trods af bearish fundamentals.

Dollaren er steget kraftigt i løbet af de sidste par sessioner, mens væddemål om en overdimensioneret rentenedsættelse fra Federal Reserve også er faldet.

Den amerikanske centralbank ventes at sænke renten i november med kun 25 basispoint.

På sit møde i september sænkede Fed renten med 50 bps, hvilket overraskede markedet.

Varmere inflation i USA og et robust arbejdsmarked har dog nu ændret forventningerne blandt investorerne om en større rentenedsættelse i november.

I mellemtiden er de geopolitiske spændinger i Mellemøsten også lettet, da markedet fortsætter med at vente på Israels svar på Irans angreb den 1. oktober.

Så hvad er det, der driver guldets rally?

Eksperter sagde, at momentum på guldmarkedet har hjulpet med at sætte skub i prisstigningen i løbet af de sidste par sessioner.

Ifølge Carsten Fritsch, råvareanalytiker hos Commerzbank AG, er handlende interesserede i at øge deres positioner i guldkontrakter.

“De ugentlige data om markedspositionering af spekulative investorer, som vil blive offentliggjort af CFTC efter handelslukningen i dag, kunne give et indblik i dette,” sagde Fritsch.

“En stigning i spekulative lange nettopositioner ville understøtte dette argument,” sagde han.

Derudover fortsætter usikkerheden forud for det amerikanske præsidentvalg den 5. november med at underbygge den sikre tilflugtssted for det ædle metal.

Fritsch sagde, at hvis den amerikanske præsidentkandidat, Donald Trump, vender tilbage til Det Hvide Hus, vil risikoen for inflation sandsynligvis stige markant.

“Denne risiko eksisterer, fordi Trump ønsker at påvirke Feds rentebeslutninger. Guldprisen kan derfor fortsætte med at stige frem til det amerikanske valg, hvis sandsynligheden for, at Trump vinder, stiger,« sagde Fritsch.

Geopolitisk ustabilitet

Selvom Israel endnu ikke har gengældt Iran, fortsætter den igangværende konflikt i Mellemøsten med at simre.

Den israelske hær indledte adskillige angreb på tværs af Libanon og intensiverede også sit angreb på Gaza. Dette truer med at eskalere spændingerne yderligere i regionen med truslen om, at flere lande i regionen slutter sig til krigen.

Ustabiliteten i regionen har øget efterspørgslen efter guld i sikker havn. Priserne på det gule metal kan yderligere stige kraftigt, hvis spændingerne eskalerer, og guld, der bryder $2.800-per-ounce-niveauet, ikke kan udelukkes.

Sølv udstråler guld

Mens handlende er fokuseret på guld og dets rally, vil investorer sandsynligvis overvåge bevægelsen i sølvpriserne, da metallet har klaret sig bedre i ædelmetalsektoren.

Ifølge Kitco.com er guld/sølv-forholdet stadig ret højt, da det i øjeblikket er tæt på 82. Det laveste punkt i år var i slutningen af maj, omkring 72.

Analytikere mener, at sølvprisstigningen lige er begyndt, og den er blevet overskygget af den seneste positive tendens i guldpriserne.

I skrivende stund var sølvkontrakten i december på $34,318 per ounce, en stigning på 3,2% fra forrige lukning.

Kontrakten havde ramt et mere end 12-årigt højdepunkt på $34,343 per ounce tidligere på mandag.