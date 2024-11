Hvad kan man forvente af TXN’s første kvartal efter Elliott Managements aktivistandel

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I maj i år tog den aktivistiske investor Elliott Management en aktiepost på 2,5 milliarder dollar i Texas Instruments.

Deres efterspørgsel var tostrenget: Gør kapacitetsudvidelserne mere dynamiske og øg det frie cash flow.

Grunden til, at Elliott Management troede, at aktien kunne bruge en bedre beslutningstagning, var, at TXN’s kapitalinvesteringer kom lidt ud af kontrol.

Det byggede kapacitet langt ud over, hvad det ville udnytte i de næste 3 år.

På grund af et fald i efterspørgsel efter analoge halvledere var TXN’s indtægtsfremskrivning for 2027 på et tidspunkt kun halvdelen af den samlede forventede kapacitet.

Elliott Management tog en andel i virksomheden og bad ledelsen om at bremse med deres kapitalinvesteringer. Det foreslog en mere dynamisk tilgang, hvor man investerede på farten efter behov.

Dette ville også hjælpe virksomhedens frie pengestrømme, som havde ramt på grund af disse tunge investeringer.

TXNs indtjening i denne uge vil være det første hele kvartal af indtjening, siden den aktivistiske investor tog en aktiepost i virksomheden.

Vi bliver nødt til at vente på indtjeningsopkaldet for at se, om ledelsens planer har ændret sig.

Men her er, hvad den nuværende præstation afhænger af.

TXN står fortsat over for udfordringer

Efterspørgslen vil sandsynligvis forblive på undersiden i både bilindustrien og industriens forsyningskæder.

Det kæmpende el-marked betyder, at denne efterspørgsel ikke forventes at stige på et tidspunkt.

Desuden står Texas Instruments fortsat over for udfordringer på det lokale marked på grund af et stadig mere konkurrencepræget globalt halvledermiljø.

Det er også her, Elliott Managements andel bliver vigtig.

Virksomheden kan have mistet sin konkurrencefordel af syne, mens den ekspanderede. Hvis virksomheden mister den kant og dermed markedsandele, vil den massive ekspansion se endnu mere latterlig ud.

Hvad siger analytikerne

Analytikere har sænket deres forventninger på tværs af halvlederindustrien, så TXN-investorer bør ikke være bekymrede over det.

På en positiv bemærkning, mens analytikere også har sænket deres kursmål for virksomheder som Onsemi, Microchip og NXP, har de hævet deres kursmål for TXN fra $190 til $200.

Mizuho-analytikere mener, at opsvinget i efterspørgslen efter analoge halvledere vil være ujævnt.

Der var en vis optimisme fra sidste kvartals efterspørgsel, men det ville være undtagelsen snarere end normen.

På vej ind i 2025 forventes bilsektoren at møde yderligere modvind, hvilket holder efterspørgslen efter TXNs produkter lav.

Vi mener, at auto-OEM’er for 2025E sigter mod 10 %+ år/år fald i halve [gennemsnitlige salgspriser], med vi estimerer den samlede analoge prissætning ned med ~5-10 % å/å

Med højere lagre på tværs af sektoren, en kæmpende bilindustri og lave globale fremstillings-PMI’er, ville det være tåbeligt at forvente en betydelig opside i efterspørgslen på kort sigt.

For nu ville investorer være bedre stillet til at fokusere på udbyttet og de langsigtede planer frem for en kortsigtet opside baseret på en indtjeningsoverraskelse.