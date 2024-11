IndiaMart-aktien faldt 19 % på Jefferies-nedgraderingen: køb, sælg eller hold?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Aktierne i IndiaMart Intermesh faldt med 19 % til 2.447 INR under morgenhandelen den 21. oktober, på trods af at de rapporterede om en stærk indtjening i andet kvartal.

Mens online B2B-markedspladsen udviste en markant år-til-år-stigning i nettoresultatet på 94,7 % til ₹135,1 crore for 2. kvartal 2024, fik bekymringer om aftagende samlingsvækst og svage abonnenttilførsler analytikere til at udstede forsigtige anbefalinger.

Jefferies nedjusterede aktien fra “køb” til “underperform”, hvilket peger på et potentielt fald i fremtidig vækst, medmindre virksomheden adresserer sin abonnentafgang.

IndiaMart-aktiekursen får et hit trods stærke 2. kvartalsresultater

IndiaMart-aktien faldt kraftigt, selv efter at selskabet rapporterede en imponerende indtjening for kvartalet, der sluttede 30. september 2024.

Mens nettooverskuddet steg til ₹135,1 crore, en stigning på 94,7 % år-til-år, haltede abonnentvæksten med kun 2.390 nye betalte abonnenter tilføjet.

Denne afmatning førte til en stigning på blot 5 % i indsamlinger, et stejlt fald fra 14 % i samme kvartal sidste år.

Som et resultat sænkede Jefferies sit kursmål for IndiaMart-aktier til 2.540 INR, med henvisning til svage abonnenttilførsler og stagnerende samlingsvækst som kritiske bekymringer.

Jefferies nedgraderer IndiaMart til at ‘underperforme’

Jefferies’ nedgradering af IndiaMart fra “køb” til “underperform” har rejst røde flag for investorer.

Mæglerhuset bemærkede, at uden en væsentlig forbedring i abonnenttilførsler, vil samlingsvæksten sandsynligvis forblive i intervallet 10-15%, hvilket kan veje tungt på aktiens præstation.

Derudover reducerede firmaet IndiaMarts indtjeningsestimater med 4-12%, hvilket signalerede, at abonnentafgang fortsat er et vedvarende problem på trods af ledelsens bestræbelser på at begrænse det.

IndiaMart-aktiekursen står over for yderligere pres

IndiaMarts aktiekurs har været under pres og handles i øjeblikket til 2.585 INR, et fald på 14,2 % fra den forrige lukning på NSE.

Kilde: TradingView

Aktien er betydeligt lavere end dens 52-ugers højeste på 3.198 INR. Mens virksomhedens EBITDA-margin blev forbedret til 38,7%, en stigning fra 27,2% i samme periode sidste år, har driftseffektivitet ikke været nok til at opveje bekymringer over vækstbæredygtighed.

Udskudt omsætning steg med 19 % år-til-år til ₹1.483 crore, men svag abonnentvækst fortsætter med at sløre virksomhedens udsigter på kort sigt.

Analytikere splittede på IndiaMart-aktien

Meningerne om IndiaMarts fremtid er stadig delte blandt analytikere. Nomura fastholdt en “neutral” rating med et prismål på 3.150 INR, hvilket peger på de svage samlinger og træge abonnenttilførsler som stor modvind.

Mægleragen fremhævede, at lav indsamling pr. kunde, kombineret med konsekvent lave nettoabonnenttilføjelser – i gennemsnit 2.000 pr. kvartal over de sidste fem perioder – udgør betydelige risici for virksomhedens vækstbane.

Ud af 21 analytikere, der dækker IndiaMart, har otte en “køb”-vurdering, fire anbefaler “hold”, og ni foreslår “sælg”, hvilket afspejler den blandede stemning omkring aktiens udsigter. På trods af stærk indtjening vil selskabets evne til at accelerere abonnentvæksten være nøglen til at afgøre, om aktiekursen kan komme sig.

IndiaMart News: hvad er det næste for investorer?

For investorer, der følger IndiaMart-aktiens kurs og nyheder, vil fokus være på, hvordan virksomheden tackler sine vækstudfordringer.

Med analytikere, der forudser moderat vækst på kort sigt, vil aktiens præstation sandsynligvis afhænge af forbedring af antallet af abonnenter og opretholdelse af væksten i samlingerne.

Mens IndiaMart navigerer i disse udfordringer, bør investorer omhyggeligt afveje deres muligheder under hensyntagen til både kortsigtede markedsbevægelser og langsigtede vækstpotentiale.

