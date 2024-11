Indonesien forlænger fristen for kryptobørser for at overholde nye licensregler

Det indonesiske Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) meddelte i en pressemeddelelse, at det har forlænget fristen for kryptobørser for at overholde deres nye licenskrav indtil den sidste uge af november 2024.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne udvidelse gælder for børser, der allerede er opført som potentielle fysiske handlende i kryptoaktiver.

Advertisement

Flytningen kommer under den nyligt reviderede Bappebti-forordning nummer 9 fra 2024, der sigter mod at skabe en mere robust ramme for kryptoindustrien.

Som en del af dette skal børser danne partnerskaber med lokale regeringsorganer og implementere Know Your Transaction (KYT) protokoller, mens institutioner får nye handelsmuligheder.

Hvordan forordning nummer 9 fra 2024 påvirker kryptoudvekslinger

Copy link to section

Bappebtis nye lovforslag, forordning nr. 9 af 2024, har til formål at modernisere det regulatoriske miljø for Indonesiens kryptomarked.

Krypto-udvekslinger er påkrævet for at samarbejde med Generaldirektoratet for Befolkning og Civilregistrering i Indenrigsministeriet.

Sammen med dette skal de overholde Know Your Transaction (KYT)-standarderne. Overholdelse af disse regler er nødvendig, for at børser kan opnå en fysisk kryptoaktivehandler-licens.

Børser, der ikke opfylder disse standarder, risikerer at få deres ansøgninger om licens tilbagekaldt.

Med forordning nr. 9 fra 2024 har Bappebti udvidet omfanget af enheder, der er kvalificerede til at handle med digitale aktiver.

Tidligere fokuserede markedet udelukkende på individuelle handlende, men de opdaterede regler omfatter nu juridiske enheder og forretningsenheder som potentielle deltagere.

Dette skift forventes at tiltrække flere institutionelle investorer til det indonesiske kryptomarked, hvilket skaber nye muligheder for vækst og markedsudvidelse.

Den bredere inklusion kan hjælpe Indonesien med at blive et centralt regionalt knudepunkt for institutionel kryptohandel.

Deadline forlængelse

Copy link to section

Udvidelsen giver børser som INDODAX ekstra tid til at opfylde de opdaterede regulatoriske krav. INDODAX er i øjeblikket i gang med at validere, og sigter mod godkendelse fra Bappebti for at sikre sin fysiske Crypto Asset Traders-licens.

Virksomheden tilpasser sig de nye standarder og er fortsat fokuseret på at overholde de reviderede regler.

INDODAX skal ligesom andre børser sikre, at det overholder retningslinjerne for at fortsætte med at operere inden for Indonesiens udviklende kryptomarked.

En af nøglekomponenterne i Bappebtis reviderede regler er kravet om, at børser skal noteres på National Crypto Asset Futures Exchange og blive medlemmer af Crypto Asset Clearing House. Disse trin er afgørende for at opretholde gennemsigtighed og compliance inden for sektoren.

Den nye ramme sigter mod at opbygge et sikkert og reguleret miljø for kryptohandel, som kan hjælpe med at øge investorernes tillid til Indonesiens marked.

Bappebtis opdaterede regler, især forordning nr. 9 af 2024, er designet til at skabe et stærkt og tilpasningsdygtigt økosystem, der kan imødekomme kryptomarkedets dynamiske behov.

Agenturet planlægger at tilpasse eksisterende regler med Commodity Futures Trading Law for at sikre, at Indonesien forbliver konkurrencedygtig i den hurtige globale kryptoindustri. Den nye reguleringsstruktur har til formål at balancere innovation med investorbeskyttelse, hvilket positionerer Indonesien som en regional leder inden for kryptoregulering.