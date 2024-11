Minneapolis Feds nye papir presser på for Bitcoin-forbud eller skat for at løse primære underskud

I et nyligt arbejdspapir har Federal Reserve Bank of Minneapolis sat gang i debat ved at anbefale, at regeringer overvejer at forbyde eller beskatte Bitcoin for at løse igangværende primære underskud.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Udgivet den 17. oktober antyder papiret, at sådanne foranstaltninger er nødvendige for at opretholde finanspolitisk ansvar og effektiv pengepolitik.

Advertisement

Forfatterne, Amol Amol og Erzo GJ Luttmer, hævder, at enten et lovligt forbud eller en skat på Bitcoin kan hjælpe med at genoprette regeringernes evne til at implementere permanente primære underskud. Ifølge abstraktet af papiret, med titlen “Unik implementering af permanente primære underskud?” Tiltaget ville sætte myndighederne i stand til bedre at styre deres finanspolitiske strategier.

“Et lovligt forbud mod Bitcoin kan genoprette en unik implementering af permanente primære underskud, og det samme kan en skat på Bitcoin til den sats,” siger forfatterne.

Gennem hele det 40 sider lange dokument er Bitcoin karakteriseret som en “balanceret budgetfælde”, hvor kryptovalutaens decentraliserede karakter udgør udfordringer for politikere, der sigter mod at opretholde budgetunderskud gennem nominel gæld.

Forskerne hævder, at Bitcoin fungerer som en “privat sektorsikkerhed” med faste forsyninger, der mangler ægte ressourcekrav, hvilket foranlediger deres anbefaling om et forbud eller beskatning af kryptovalutaen.

Primære underskud opstår, når en regerings udgifter overstiger dens skatteindtægter og andre indkomstkilder.

Udtrykket “permanent primært underskud” antyder en bevidst hensigt om at opretholde en budgetmæssig ubalance på lang sigt.

Matthew Sigel, leder af digital asset research hos VanEck, har kritiseret Minneapolis Feds papir og beskriver det som et “angreb på Bitcoin.”

Han hævder, at dokumentet antyder, at regeringer kun kan opretholde permanente underskud, hvis forbrugerne forbliver uvidende om og ikke vedtager alternative valutaer som Bitcoin.

Sigel refererede også til Bitcoin-analytiker Tuur Demeester, som kritiserede et forskningspapir fra den 12. oktober fra Den Europæiske Centralbank, der foreslog, at ældre Bitcoin-indehavere profiterede på bekostning af nyere investorer.

Demeesters kommentarer peger på behovet for regulering eller direkte forbud for at stabilisere Bitcoins pris.

I et indlæg den 21. oktober på X udtrykte Sigel sine bekymringer og udtalte: “[Avisen] fantaserer om ‘lovligt forbud’ og ekstra skatter på BTC for at sikre, at statsgæld forbliver den ‘Eneste risikofri sikkerhed’.”

Denne diskussion understreger de igangværende spændinger mellem traditionel pengepolitik og kryptovalutaernes stigende indflydelse, hvilket rejser vigtige spørgsmål om fremtiden for digitale aktiver i et økonomisk landskab i udvikling.