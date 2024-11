RBL Bank-aktien falder 14% til 52-ugers laveste efter 24% Q2-fortjenestefald: skal du købe?

RBL Bank aktiekursen fik et kraftigt hit og faldt 14 % den 21. oktober for at nå sit laveste niveau i 52 uger efter bankens skuffende resultater for 2. kvartal.

Den private sektors långiver rapporterede et betydeligt fald på 24 % år-til-år i nettoresultatet, faldende til ₹223 crore, hovedsageligt på grund af udfordringer med aktivkvaliteten i dets kreditkort- og mikrolånbøger.

Med investorer bekymrede over bankens fremtidige resultater, ramte RBL Bank-aktiekursen et intradag-lavpunkt på 176,5 INR på NSE under handelssessionen.

RBL Bank resultater for 2. kvartal: Nettoresultatet falder

RBL Banks resultater for 2. kvartal for kvartalet, der sluttede den 30. september 2024, afslørede et nettoresultat efter skat på ₹223 crore, et fald fra ₹294 crore i samme periode sidste år og ₹372 crore i det foregående junikvartal.

Faldet i rentabiliteten skyldtes i høj grad udfordringer i bankens mikrofinans- og kreditkortsegmenter, som har påvirket kvaliteten af bankens aktiver.

NPA-forholdet (brutto misligholdte aktiver) blev en smule forbedret og faldt med 0,25 % til 2,88 %. Dette var dog ikke nok til at opveje bekymringer om bankens kreditresultater.

RBL Bank-aktiekursen rammer 52 ugers laveste

RBL Bank-aktiekursen åbnede med et tab på næsten 6 % i den tidlige handel den 21. oktober, før den faldt yderligere til et fald på 14 %, hvilket markerede et lavpunkt i 52 uger på 176,5 INR pr. aktie.

På trods af en vækst på 15 % i forskud oplevede bankens kernenettorenteindtægt kun en beskeden stigning på 9 % og nåede op på 1.615 crore.

Denne langsommere vækst er knyttet til igangværende bekymringer om aktivernes kvalitet i både mikrofinansierings- og kreditkortsektorerne.

Kilde: TradingView

Bankens nettorentemarginal (NIM) faldt også og faldt til 5,04 % fra 5,54 % året før.

RBL Banks ledelse indikerede, at det kan tage op til ni måneder for NIM at komme sig til sit målinterval på 5,4-5,5 %.

Langsommere vækst i kreditkortbranchen

I andet kvartal oplevede RBL Bank en stigning på 32 % i andre indtægter til 618 mio.

Bankens hensættelser steg dog markant til 618 crore ₹ drevet af øget stress på dens aktivkvalitet. Ledelsen forventer, at kreditomkostningerne følger en lignende tendens i det kommende tredje kvartal.

RBL Bank rapporterede også en stigning på 20 % i indlån med fokus på at tiltrække flere ikke-bulk, granulære forpligtelser. I kreditkortsegmentet forventes væksten enten at matche eller følge den samlede aktivvækst, efterhånden som banken ændrer sin strategi.

I stedet for at fokusere på porteføljeudvidelse, sigter RBL Bank på at forbedre kvaliteten af sin kreditkortportefølje ved at generere mere forretning fra eksisterende kunder.

Skal du købe, sælge eller besidde aktier i RBL Bank?

Det seneste fald i RBL Bank-aktiens kurs, kombineret med dets svage resultater for 2. kvartal, har rejst spørgsmål om bankens udsigter på kort sigt.

Investorer bør afveje de risici, der er forbundet med de løbende problemer med aktivkvalitet, især i kreditkort- og mikrolånbøgerne, før de træffer nogen beslutninger.

For dem, der overvejer at investere i RBL Bank-aktier, kan det være klogt at vente og se, hvordan banken adresserer disse udfordringer i de kommende kvartaler.

Med hensættelser til stigning og nettorentemarginaler under pres tilrådes forsigtighed.

Men for langsigtede investorer kan bankens bestræbelser på at forbedre sin indlånsbase og forbedre porteføljekvaliteten give potentielle vækstmuligheder, når aktivkvaliteten stabiliserer sig.