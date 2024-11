Sverige tilbyder nu store penge for at få immigranter til at forlade: her er hvor meget og hvorfor

Sverige er klar til at implementere en ny politik, der øger betalingerne til immigranter, der frivilligt forlader landet, med incitamenter, der stiger markant i 2026.

I henhold til planen vil den nuværende betaling, der er begrænset til 40.000 svenske kroner, stige til maksimalt 350.000 kroner.

Det politiske skift, der blev annonceret i september 2024, stemmer overens med regeringens mål om at omforme dens migrationsramme.

Støttet af Sverigedemokraterne mod indvandring er initiativet en del af en bredere indsats for at styre immigrationsniveauet, mindske den sociale belastning og fremme integrationen.

Boost i betalinger for at fremme tilbagevenden

Sveriges nuværende incitament for immigranter, der vælger at vende tilbage til deres hjemlande, er beskedent, med 10.000 kroner tilbudt per voksen og 5.000 kroner per barn, med forbehold for et familieloft på 40.000 kroner.

De kommende ændringer markerer en markant stigning, med betalinger på op til 350.000 kroner i 2026.

Denne justering har til formål at tilskynde til frivillig tilbagevenden, lette presset på sociale tjenester og fremme et bæredygtigt migrationssystem.

Politikken er en del af et bredere skift, der omfatter skærpede adgangskrav til lavt kvalificeret arbejdskraft.

Andre europæiske landes afkastincitamenter sammenlignet

Sverige er ikke alene om at tilbyde økonomiske incitamenter til frivillig tilbagevenden.

Danmark fører an med betalinger på over $15.000 per person, mens Norge tilbyder omkring $1.400, og Frankrig yder cirka $2.800. Tysklands incitament ligger på omkring $2.000.

Disse foranstaltninger afspejler en regional tendens, hvor europæiske lande tilbyder økonomisk støtte til indvandrere, der vælger at vende tilbage, og hjælper dem med at genbosætte sig i deres oprindelseslande.

Sammen med stigende returbetalinger planlægger Sverige at stramme sine arbejdstilladelseskriterier for lavtuddannede arbejdstagere.

Inden juni 2025 skal immigranter tjene mindst 80 % af den svenske medianløn – 35.600 kroner (ca. 3.455 USD) – for at kvalificere sig til en arbejdstilladelse.

Den nye lov har til formål at prioritere kvalificeret arbejdskraft og rette mulighederne mod hushjælp til lavere lønninger. Visse erhverv, såsom hjemmepleje, vil forblive undtaget fra denne regel for at sikre, at kritiske tjenester opretholdes.

Tiltrækning af højt kvalificerede immigranter

På trods af restriktionerne for lavtuddannede arbejdere, øger Sverige sin appel for højt kvalificerede immigranter.

Et forslag om at vedtage EU’s nye Blue Card-direktiv har til formål at tiltrække toptalenter ved at sænke løntærskler og udvide berettigelseskriterierne. Denne ændring forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

Regeringens strategi er at styrke Sveriges konkurrenceevne ved at sikre, at arbejdsgivere i avancerede sektorer kan få adgang til den kvalificerede arbejdsstyrke, de har brug for.

I et skift fra tidligere årtier oplever Sverige nettoudvandring for første gang i over 50 år.

Mellem januar og maj 2024 forlod 5.700 flere mennesker Sverige end ankommet, drevet af strengere immigrationspolitikker og færre asylansøgere.

Det svenske justitsministerium delte i et opslag på sociale medier, at 2024 vil se det laveste antal asylansøgere siden 1997.

Tendensen afspejler et bredere skridt hen imod bæredygtige migrationspolitikker, der sigter mod at balancere integrationsindsatsen og reducere social udstødelse.

Indianerne leder stigningen i afgange

En bemærkelsesværdig tendens i Sveriges emigrationsmønstre er stigningen i antallet af indiske statsborgere, der vender tilbage til deres hjemland.

I første halvdel af 2024 forlod 2.837 indere Sverige, en stigning på 171 % sammenlignet med samme periode i 2023.

På trods af dette er indianerne fortsat en af de største immigrantgrupper i Sverige, kun næst efter ukrainere med hensyn til ankomster i år.

Antallet af indiske ankomster er faldet til 2.461 fra 3.681 i samme periode sidste år, hvilket markerer et skift efter år med stabil vækst.

Sveriges undertrykkelse af immigration giver resultater

Sveriges skærpede holdning til immigration har ført til et markant fald i nyankomne og en stigning i emigration.

Migrationsverket projekterer fortsat fald i asylansøgninger og stigende emigration i de kommende år.

Immigrationen faldt med 15 % år-til-år i begyndelsen af 2024, mens emigrationen steg med 60 %.

Politikændringerne følger et skift, der begyndte i 2015, da Sverige erkendte behovet for en mere kontrolleret tilgang til migration efter år med højt indtag.

Sveriges historie som en “humanitær supermagt” har set en transformation.

I 2014 modtog landet over 81.000 asylansøgere, og antallet var næsten fordoblet i 2015.

Nationen har siden bevæget sig mod mere kontrolleret migration, især efter fremkomsten af Moderaterna og Sverigedemokraterne i 2022.

Regeringens seneste handlinger repræsenterer et markant skift i Sveriges tilgang til immigration, idet integration og økonomisk bæredygtighed prioriteres frem for tidligere humanitære ambitioner.